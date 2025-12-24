Venus Williams se udala dva puta za istog čovjeka, evo zašto

Američka tenisačica Venus Williams (45), osvajačica sedam Grand Slam turnira, udala se za talijanskog glumca Andreu Pretija, a druga ceremonija vjenčanja održana je u Palm Beachu u Floridi.

Prvo vjenčanje održano je rujnu u Italiji. Budući da Venus Williams nije talijanska državljanka par bi morao čekati na službene dokumente o vjenčanju osam mjeseci, pa su se odlučili za još jedno vjenčanje. Svadbeno slavlje na Floridi trajalo je šest dana.

Američka tenisačica je svog budućeg supruga upoznala na tjednu mode u Milanu, a zaručili su se u siječnju ove godine u Toskani.

"Nakon naših susreta u Londonu znala sam da ću se udati za njega", izjavila je Venus Williams za magazin Vogue, dodavši kako im je njena sestra Serena poklonila jahtu.

"Serena nam je poklonila lijepu jahtu i odradila je gotovo sve što je potrebno za organizaciju vjenčanja. Na jahti se okupilo deset do 12 naših prijatelja i članova obitelji, pjevali smo, plesali i uživali u društvu koje se okupilo", dodala je američka tenisačica.

