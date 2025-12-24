FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NEUOBIČAJENO /

Venus Williams se udala dva puta za istog čovjeka, evo zašto

Venus Williams se udala dva puta za istog čovjeka, evo zašto
×
Foto: Sarah Stier/getty Images/profimedia

Venus se prvi put vjenčala u Italiji, a drugi put u Sjedinjenim Američkim Državama

24.12.2025.
15:03
Hina
Sarah Stier/getty Images/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Američka tenisačica Venus Williams (45), osvajačica sedam Grand Slam turnira, udala se za talijanskog glumca Andreu Pretija, a druga ceremonija vjenčanja održana je u Palm Beachu u Floridi.   

Prvo vjenčanje održano je rujnu u Italiji. Budući da Venus Williams nije talijanska državljanka par bi morao čekati na službene dokumente o vjenčanju osam mjeseci, pa su se odlučili za još jedno vjenčanje. Svadbeno slavlje na Floridi trajalo je šest dana.

Američka tenisačica je svog budućeg supruga upoznala na tjednu mode u Milanu, a zaručili su se u siječnju ove godine u Toskani.  

"Nakon naših susreta u Londonu znala sam da ću se udati za njega", izjavila je Venus Williams za magazin Vogue, dodavši kako im je njena sestra Serena poklonila jahtu.

"Serena nam je poklonila lijepu jahtu i odradila je gotovo sve što je potrebno za organizaciju vjenčanja. Na jahti se okupilo deset do 12 naših prijatelja i članova obitelji, pjevali smo, plesali i uživali u društvu koje se okupilo", dodala je američka tenisačica. 

POGLEDAJTE VIDEO: Top 5 FNC nokauta 2025. godine

Venus WilliamsItalijaVjenčanjeSjedinjene Američke Države
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
NEUOBIČAJENO /
Venus Williams se udala dva puta za istog čovjeka, evo zašto