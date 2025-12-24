FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SAVJET ZA ZVIJEZDU /

Yamal dobio neočekivano upozorenje: 'Lamine, što prije nađi djevojku, ovo nije dobro...'

Yamal dobio neočekivano upozorenje: 'Lamine, što prije nađi djevojku, ovo nije dobro...'
×
Foto: Guillermo Martinez/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia

Lamine Yamal trenutno živi život pun kontroverzi

24.12.2025.
14:54
M.G.
Guillermo Martinez/nurphoto/shutterstock Editorial/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Legendarni portugalski nogometaš Paulo Futre, ikona Atletico Madrida, uputio je ozbiljan 'očinski' savjet zvijezdi Barcelone, 18-godišnjem Lamineu Yamalu.

Mladi Lamine je, osim po nogometnom umijeću, poznat po raskalašenom načinu života i skandalima u koje upada, a Futre smatra da bi se do promijenilo ako bi Yamal bio u ozbiljnoj romantičnoj vezi.

"Lamine Yamal će biti najbolji nogometaš na svijetu, ali mora brzo pronaći djevojku. Mlad je, ima 18 godina, važno je da ima djevojku", rekao je Futre u jednoj španjolskoj TV emisiji.

Potom je podijelio svoje iskustvo.

"Kada sam upoznao majku svoje djece, tada sam postao profesionalni nogometaš 100 posto. Nisam više izlazio kao ranije. Postao sam odgovorniji i počeo sam imati težuinu u svlačionici", poručio je.

POGLEDAJTE VIDEO: Top 5 FNC nokauta 2025. godine

SavjetLamine YamalBarcelona
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
SAVJET ZA ZVIJEZDU /
Yamal dobio neočekivano upozorenje: 'Lamine, što prije nađi djevojku, ovo nije dobro...'