Real tuži UEFA-u jer mu je zabranila Superligu: Odšteta koju Perez traži je potpuno suluda

Odvjetnici Real Madrida i tvrtke koja promovira Superligu (A22) već rade na zahtjevu koji će obje institucije podnijeti protiv UEFA-e "kako bi nadoknadile pretrpljenu štetu" i koji će, kako piše As, iznositi gotovo 4,5 milijardi eura, što je kolosalan iznos koji bi trebao odgovarati prouzročenoj šteti, izgubljenoj dobiti te prouzročenoj šteti na - ugledu.

Ovom odlukom, i Real Madrid i A22 mijenjaju strategiju i kreću u ofenzivu nakon što su održali gotovo desetak neuspješnih sastanaka kako bi postigli dogovor koji bi im omogućio da se pridržavaju presude Suda Europske unije (CJEU), koji je u prosincu 2021. utvrdio da "pravila FIFA-e i UEFA-e o prethodnom odobravanju klupskih nogometnih natjecanja, poput Superlige, krše pravo Unije zlouporabom dominantnog položaja i sprječavanjem slobodne konkurencije na tržištu".

Iako se čini malo vjerojatnim da će Superliga uspjeti, u konačnici bi se mogla pokazati financijski profitabilnom za Real Madrid, kao i za promotora natjecanja, A22 Sports.

Real Madrid, na čelu s Florentinom Perezom, i A22 zaključili su kako UEFA na čelu s Aleksanderom Čeferinom nikada nije namjeravala postići dogovor s njima, već kupiti vrijeme kako bi spriječila pokretanje Superlige. Iz 'kraljevskog kluba' sada traže enormnu odštetu, računajući najvjerojatnije kako bi u konačnici preko suda mogli dobiti otprilike pola traženog iznosa, a on je i dalje ogroman.