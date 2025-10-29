Španjolski sudac šokirao nogometnu javnost: "Skoro svi suci navijaju za..."

Nakon El Clasica i tri poništena gola i jedan poništen jedanaesterac Real Madridu opet se poćelo pričati o sucima i pristranopsti u La Ligi. O tome je progovorio i bivši sudac Eduardo Iturralde González.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

González je Bask koji nikad nije skrivao da navija za Athletic i tijekom karijere u više navrata je dijelio pravdu na mitskom El Clasicu, okršaju Reala i Barce, a sada je u ekskluzivnom razgovoru za Cadena SER, bivši sudac otkrio za koga navijaju njegovi kolege: "Bez obzira sviđalo se to Barceloni ili ne, izuzev Katalonije, 70 posto stanovništva navija za Real. To se možda malo promijenilo nakon Guardioline Barcelone za koju su počeli navijati mlađi ljudi, ali koliko ih je bilo prije Messija?", rekao je na početku razgovora pa otkrio kakva je situacija kod nogometnih sudaca: "To je negdje 90 naprama 10 u korist Real Madrida."

Rođeni Bask i navijač Athletica Iturralde je rekao da, sudeći po njegovom primjeru, to ne utječe na objektivnost na terenu.

"Barca i Real mi nikada nisu bili bitni, ja sam Bask i navijam za Athletic i to nisam nikad skrivao, a bilo je situacija kada bih 'svoje' zakinuo u pokušaju da budem što objektivniji prema drugima", zaključio je.

Tablice omogućuje Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Tuš mlade Slatinjanke ruši veće i jače hrvačice od nje: 'Ponosna sam, nadam se odlasku na OI'