Dario Šarić pred senzacionalnim transferom, odlazi u Beograd?

Nakon što su ga Detroit Pistonsi otpustili, što je nakon 10 godina značio njegov kraj u NBA ligi, hrvatski košarkaš Dario Šarić je postao jedan od najtraženijih slobodnih igrača u europskoj košarci. Navodno su za njega već interes pokazali rojni poznati kluboovi, a sada se španjolski mediji pišu da se u utrku uključio beogradski Partizan.

Katalonski Sport 'zapalio vatru'

Katalonski sportski list Sport objavio je da je Partizan ozbiljno zainteresiran za dovođenje Šarića. Beogradski klub rješenje na nakon odlaska Amerikanca Tajrika Jonesa, a u Šariću vide idealno rješenje. Partizan je otvorio vrata za Šarićev dolazak, tražeći igrača u reketu poslije odlaska Jonesa", piše Sport.

Uz Partizan, kao potencijalne destinacije za Šarića spominju se i Barcelona, Panathinaikos te Dubai Basketball.

Prekretnica karijere

Šarić (31) se nalazi na raskrižju karijere. Nakon što se afirmirao u Ciboni i Anadolu Efesu, 2016. je otišao u NBA i ostavio dubok trag u Philadelphia 76ersima, gdje je bio član najbolje petorke novaka, te kasnije u Phoenix Sunsima. Ključni trenutak dogodio se u NBA finalu 2021. godine, kada je doživio tešku ozljedu prednjeg križnog ligamenta, zbog koje je propustio cijelu iduću sezonu. Od povratka na parket, njegova uloga i minutaža drastično su se smanjile. Samo u posljednjih nekoliko tjedana prošao je pravu odiseju: Sacramento Kingsi su ga razmijenili u Chicago Bullse, koji su ga odmah proslijedili u Detroit, a Pistonsi su ga na kraju otpustili. U dresu Kingsa ove je sezone odigrao tek pet utakmica, bilježeći skromnih 1.0 poen i 1.2 skoka u prosjeku.

Jasno je da bi mu povratak u Europu, gdje bi ponovno imao status jednog od nositelja igre, mogao oživjeti karijeru, a tek treba vidjeti hoće li mu e to dogoditi Beogradu.

