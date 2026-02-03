Kapetan hrvatske košarkaške reprezentacije ponovno razmijenjen: Drugi put u tri dana

Hrvatski Dario Šarić razmijenjen je u Detroit Pistonse uoči NBA trade deadlinea, u sklopu višestrane razmjene u kojoj sudjeluju Detroit, Chicago i Minnesota, objavio je Shams Charania.

Kako javlja NBA insajder, Pistonsi uz Šarića dobivaju i šutera Kevina Huertera te zaštićenu zamjenu odabira na draftu, dok u Chicago idu Detroitov bek Jaden Ivey i Minnesotin organizator igre Mike Conley.

Dogodilo se to samo dva dana nakon što su Sacramento Kingsi razmijenili Šarića u Chicago. Hrvatski košarkaš prošle nedjelje je završio u razmjeni između tri ekipe u čijem je središtu odlazak De'Andrea Huntera iz Cleveland Cavaliersa u Sacramento Kingse, dok su Kingsi u Cleveland poslali Dennisa Schrödera i Keona Ellisa.

Detroit je tako, na papiru, deveti Šarićev klub u NBA ligi, a nije nemoguće da do isteka roka (četvrtak, 21 sat) još koji put bude razmijenjen.

