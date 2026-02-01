Mirko Alilović o skandalu: 'Za rubriku vjerovali ili ne. Samo u Hrvatskoj'

Mirko Alilović, proslavljeni bivši hrvatski reprezentativni vratar koji kruh zarađuje u Wisli Plock u Poljskoj, u razgovoru za Net.hr s velikim emocijama komentira osvajanje brončane medalje hrvatskih rukometaša, ali i skandal koji je nastao. Predivan dan za hrvatski rukomet i sport općenito je zasjenila skandalozna informacija da dočeka neće biti, odnosno fotografije do koje je došla Katarina Brečić iz RTL - a Danas. Fotografije su prethodile službenoj potvrdi od strane HRS-a kasnije tijekom nedjelje navečer, da se oprema za binu na Trgu bana Josipa Jelačića posprema, a to je značilo da je Grad Zagreb odustao od dočeka našim rukometašima zbog toga što igrači žele da im na Trgu bana Josipa Jelačića u ponedjeljak pjeva Marko Perković Thompson.

Hrvatski rukometni savez je potvrdio naše navode.

HRS: 'Želja igrača je bio Thompson, nismo se uspjeli dogovoriti s Gradom Zagrebom'

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti.

Ujedno zahvaljujemo svim gradovima u Hrvatskoj koji su ponudili organizaciju dočeka našim reprezentativcima, ali budući da je riječ o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, smatramo da bi doček trebao biti u glavnom gradu svih Hrvata i na središnjem trgu kao što je to uvijek do sada bio slučaj.

Svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, uz zahvalu, organizirat ćemo i utakmice kako bismo mogli zajedno proslaviti ovaj veliki uspjeh naše reprezentacije.

Za sve zainteresirane, reprezentacija će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman sletjeti oko 3 sata ujutro, a sutra u 12 sati prijem za reprezentaciju organizira predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković", stoji u priopćenju.

"Ne znam iskreno što da kažem. Vjerovali ili ne, samo u Hrvatskoj. Mi smo najveći ambasadori zemlje u svijetu, najveći ambasadori Hrvatske i u ovih 15 dana - 20 dana koliko je trajao Euro u rukometu puno se puta spominjala Hrvatska u najljepšem kontekstu. Rukomet, nogomet, košarka, ma sve. Tenis, plivanje, vaterpolo, dajemo puno, sportaši za domovinu Hrvatsku daju puno, daju svoje zdravlje. Sportaši daju puno lijepog, narodu daju emociju i zajedništvo. Jedna velika šteta za glavni grad Zagreb da neće dopustiti doček. Brončani rukometaši, naši junaci, a ti dečki su istinski junaci zbog svega što su doživjeli na Europskom prvenstvu u Švedskoj i Danskoj, da ne budu dočekani u glavnom gradu svih Hrvata, meni je to nevjerojatno. Thompson, ne Thompson, ne zanima me. Doček je trebao biti organiziran u Zagrebu na Trgu bana Josipa Jelačića, kako je prvotno i bilo rečeno i planirano", govori za Net.hr Mirko Alilović.

Fenomenalna borba u nehumanim uvjetima

Mirko Alilović priča kako ovaj uspjeh ima posebnu težinu zbog svih izazova s kojima su se igrači suočili.

Alilović čestita igračima, ističući kako su igrači medalju i više nego zaslužili. Posebno ga je fascinirala njihova požrtvovnost i snaga koju su pokazali na terenu, opisujući prizore igrača koji se "raspadaju" od umora, ali ne odustaju.

"Kapa do poda i svaka im čast od prvog do zadnjeg. Gledajući kako se pojedini raspadaju na terenu i koliko daju, to je fascinantno", rekao je Alilović, odajući priznanje za nevjerojatnu borbenost.

Osvrnuo se i na brutalan ritam natjecanja koji je dodatno iscrpio ekipu.

"Ti dečki u četrnaest dana odigraju sedam, osam utakmica, plus putovanja, plus seljenja. To nisu humani uvjeti, a rukomet je fizički jako zahtjevan i težak sport. Svaki kontakt je opasan."

Upravo je zato psihološka snaga momčadi došla do izražaja, pogotovo nakon poraza od Njemačke.

"Smogli su snage, izdržali su i psihološki se digli nakon tog poraza. Svaka im čast", navodi Mirko Alilović.

Potvrda velesile: Dvije medalje zaredom nakon pet godina suše

Ova bronca, prema Alilovićevim riječima, nosi "zlatni sjaj" s obzirom na sve okolnosti. No, još je važniji kontinuitet koji je njome ostvaren. Nakon pet godina bez odličja, Hrvatska je u dvije godine zaredom osvojila srebro i sada broncu, čime je zacementirala svoj status na svjetskoj rukometnoj karti.

"Hrvatska se potvrdila na rukometnoj mapi kao velesila. Jako je teško osvojiti medalju, a mi smo sada zaredali dvije. Uvijek smo mi bili u vrhu, ali ovime smo potvrdili da smo gore, među četiri najbolje reprezentacije svijeta, ustvari među top tri", kazao je Alilović.

Smatra kako je Danska trenutno nedodirljiva, ali Hrvatska se nalazi odmah iza nje, što je potvrda kvalitete i dokaz snage jedne sjajne generacije.

Mirko Alilović je uputio poruku svima koji mogu utjecati da se doček organizira negdje u Hrvatskoj, ako već ne može u Zagrebu...

"Treba pozdraviti te dečke i pokloniti im se. Ponavljam, sportaši su uvijek bili najveći ambasadori Republike Hrvatske. Uvijek su nas predstavljali u najboljem i najljepšem mogućem svjetlu, a ova generacija hrvatskih rukometaša doživjela je svašta, spavala po autobusu, vozila se pet sati na polufinale, organizacijski propusti su utjecali na njih, igrači su se ozlijeđivali, a oni su dali zadnji atom snage za Hrvatsku. Neki su i krvarili za Hrvatsku, za reprezentaciju, za naciju, navijače, doslovno su krvarili. Zaslužili su doček", poručio je.

Ovaj uspjeh nije samo još jedna medalja u nizu, već simbol nevjerojatne upornosti, nacionalnog ponosa i timskog duha koji hrvatski rukomet desetljećima čine jednim od najtrofejnijih i najomiljenijih sportova u državi.

