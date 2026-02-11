Možemo! poslao poruku HDZ-u: 'Umjesto obmanjivanja javnosti, bolje da se primite posla'

Stranka Možemo! objavila je u srijedu na svojoj facebook stranici da prioritet HDZ-ove i DP-ove Vlade nisu problemi koji muče naše građane, već proizvodnja društvenih podjela koje razaraju naše društvo i kojima je jedini cilj da se HDZ pošto-poto održi na vlasti.

"HDZ se zadnjih par dana svim silama upire da od javnosti sakrije da mu manevri s Thompsonom ne pomažu u zadržavanju vlasti na idućim izborima. Zadnja anketa Promocije plus jasno pokazuje da je rast HDZ-a prelijevanje iz šupljeg u prazno jer je ostvaren na propasti njihovih koalicijskih partnera", objavljeno je na facebook stranici stranke.

U objavi se ističe i kako HDZ prešućuje da zajedno s DP-om imaju 4.2 postotna boda manje od Možemo! i SDP-a te, "ako nastave ovim putem, gube izbore".

"Koliko su šuplji i nesposobni u rješavanju pravih problema, govore i debakli koje su doživjele njihove politike. Ministar Piletić je samo posljednji primjer. 15 tisuća ljudi je umrlo čekajući inkluzivni dodatak, Ustavni sud je dijelove Zakona osobnoj asistenciji proglasio neustavnima, Plenkovićeva inflacija je i dalje među najvišima u EU, a trećina umirovljenika je u riziku od siromaštva", upozorava Možemo!.

Smatraju kako bi "umjesto obmanjivanja javnosti, HDZ-ovcima bilo bolje da prionu na posao i napokon riješe probleme s inkluzivnim dodatkom i osobnom asistencijom, inflacijom i siromaštvom".

"Ali očito je da prioritet HDZ-ove i DP-ove vlade nisu problemi koji stvarno muče naše građane, već proizvodnja društvenih podjela koje razaraju naše društvo i kojima je jedini cilj da se HDZ pošto-poto održi na vlasti", zaključuje Možemo! u svojoj objavi.

