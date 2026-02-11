Ivina rafalna paljba na koktel partyju: 'Ona je jučer izgledala kao da je došla sa sprovoda'

Nakon šoka na posljednjoj ceremoniji ruža, kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni', na ovu stižu s dozom opreza. Svaka se riječ i pogled važu. Iva, koja je već pokazala da nema dlake na jeziku, na ovom je koktel partyju posebno raspoložena ili kako ona kaže - neraspoložena u potpunosti. Ne štedi nikoga svojim komentarima.

Foto: Rtl

Fake ili stvarnost: 'Baš sam šokirana njenim ponašanjem'

"Jeleni donedavno pola kuće nije znalo ime. To govori dovoljno o njoj. Jelena sada koristi taktiku da bude nametljiva, a ne da sjedi sa strane", komentira Iva i nastavlja: "Da netko sa 20 godina toliko nema energije. Ona je jučer izgledala, Bože mi oprosti, kao da je došla sa sprovoda, a ne sa spoja."

"Iva danas nije baš dva svoja. Čudna je. Malo je hvata neka ljubomora", primjećuje Lara da se zbiva nešto neuobičajeno.

"On je došao svakako po Anastasiju, da si ne lažemo", procjenjuje Iva da je Karlov interes usmjeren.

Foto: Rtl

"Ja sam ekstra ljubomorna i posesivna osoba", kaže i pritom iznenadi djevojke oko sebe. Napokon do njih dolazi Gospodin Savršeni. No ni to u Ivinim očima nije prošlo dobro: "Opet Karlova ista fora. Da sjedne pokraj mene i ne odvede me. Znači, upali vatru i ode."

"Baš sam šokirana njenim ponašanjem. Ne priliči njoj. Ne znam je li fake ili ne", kaže Lara vrlo iznenađena Ivinim izdanjem na koktel partyju.

Foto: Rtl

Kako je završila napeta večer u 'Gospodinu Savršenom', pogledajte odmah u novoj epizodi na platformi Voyo, tjedan dana prije svih.