Kaos u Iranu: Deseci ubijenih, stotine privedenih. Sin posljednjeg šaha pozvao Trumpa na intervenciju

Sjedinjene države krivac su za "pretvaranje mirnih prosvjeda u nasilno, subverzivno djelovanje i rašireni vandalizam" u Iranu, rekao je iranski veleposlanik pri Ujedinjenim narodima Vijeću sigurnosti.

Iran osuđuje "nezakonito i neodgovorno ponašanje Sjedinjenih Država, koordinirano s izraelskim režimom i miješanje u unutarnje poslove prijetnjama i namjernim poticanjem nestabilnosti i nasilja", napisao je iranski veleposlanik Amir Saeid Iravani u pismu Vijeću.

Optužio je Washington za "destabilizirajuće prakse" koje podrivaju Povelju UN-a, krše temeljne principe međunarodnog prava i prijete temeljima međunarodnog mira i sigurnosti.

Iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei nazvao je protuvladine prosvjednike "problematičnim osobama" koje pokušavaju "ugoditi predsjedniku SAD-a".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ubijeno najmanje 48 prosvjednika

Prosvjedi, koji traju 13 dana, izbili su zbog gospodarstva i prerasli su u najveće u posljednjih nekoliko godina. Prema podacima skupina za ljudska prava, ubijeno je najmanje 48 prosvjednika i 14 pripadnika sigurnosnih snaga.

"Udarit ćemo ih vrlo snažno gdje ih najviše boli“, rekao je američki predsjednik Donald Trump u petak u Bijeloj kući, dodajući da njegova administracija pažljivo prati situaciju u Iranu i da bilo kakvo američko sudjelovanje ne porazumijeva "čizme na terenu" ("boots on the ground").

„Čini mi se da ljudi preuzimaju određene gradove za koje nitko nije mislio da su zaista mogući prije samo nekoliko tjedana“, rekao je Trump. Ove izjave odražavaju one koje je američki predsjednik iznio o iranskoj vladi u četvrtak, gdje je obećao da će ih "vrlo snažno udariti" ako "počnu ubijati ljude", podsjeća BBC.

Hamnei je ostao prkosan u televizijskom obraćanju u petak.

"Neka svi znaju da je Islamska Republika došla na vlast krvlju nekoliko stotina tisuća časnih ljudi i da se neće povući pred onima koji to poriču“, rekao je 86-godišnjak. Kasnije, u obraćanju okupljenim pristašama i emitiranom na državnoj televiziji, rekao da Iran "neće izbjegavati suočavanje s destruktivnim elementima".

EU duboko zabrinut zbog nasilja

Od početka prosvjeda 28. prosinca, uz 48 ubijenih prosvjednika, uhićeno je i više od 2277 osoba, izvijestila je američka novinska agencija Human Rights Activist News Agency (HRANA). Norveška udruga za ljudska prava u Iranu (IHRNGO) izjavila je da je ubijeno najmanje 51 prosvjednik, uključujući devetero djece.

U zajedničkoj izjavi, čelnici Ujedinjenog Kraljevstva, Njemačke i Francuske izrazili su "duboku zabrinutost zbog izvješća o nasilju iranskih sigurnosnih snaga te oštro osuđuju ubojstvo prosvjednika".

"Iranske vlasti imaju odgovornost zaštititi vlastito stanovništvo i moraju omogućiti slobodu izražavanja i mirnog okupljanja bez straha od odmazde“, rekli su francuski predsjednik Emmanuel Macron, britanski premijer Sir Keir Starmer i njemački kancelar Friedrich Merz.

Glasnogovornik UN-a Stéphane Dujarric rekao je da su Ujedinjeni narodi vrlo uznemireni gubitkom života. "Ljudi bilo gdje u svijetu imaju pravo na mirne demonstracije, a vlade imaju odgovornost zaštititi to pravo i osigurati da se to pravo poštuje", rekao je.

Pahlavi pozvao Trumpa 'da bude spreman intervenirati'

U međuvremenu, iranske sigurnosne i pravosudne vlasti izdale su niz koordiniranih upozorenja, pooštravajući svoju retoriku i ponavljajući raniju poruku o "nepopustljivosti" koju je uputilo najviše iransko sigurnosno tijelo, Vrhovno vijeće nacionalne sigurnosti (SNSC).

Iransko Vijeće za nacionalnu sigurnost - odgovorno za domaću sigurnost i ne treba ga miješati sa SNSC-om - izjavilo je da će se protiv prosvjednika, koje je opisalo kao "naoružane vandale" i "remetilace mira i sigurnosti", "poduzeti odlučne i potrebne pravne mjere".

U kratkoj izjavi upozoreno je na "bilo kakav oblik napada na vojne, policijske ili vladine objekte". Obavještajna služba Iranskog korpusa islamske revolucije (IRGC) izjavila je da neće tolerirati ono što je opisala kao "terorističke činove", tvrdeći da će nastaviti svoje operacije "do potpunog poraza neprijateljskog plana".

Reza Pahlavi, sin posljednjeg iranskog šaha koji je svrgnut u Islamskoj revoluciji 1979. godine, pozvao je u petak Trumpa da "bude spreman intervenirati kako bi pomogao iranskom narodu". Pahlavi, koji živi blizu Washingtona, pozvao je prosvjednike da izađu na ulice u četvrtak i petak.

Prosvjedi koji su prošlog mjeseca izbili zbog rastuće inflacije u Islamskoj Republici pretvorili su se u najveće demonstracije u protekle tri godine. Nemiri su zabilježeni u svim dijelovima zemlje, a skupine za ljudska prava govore o desecima mrtvih.

Iran je u petak uglavnom odsječen od svijeta nakon što su vlasti uklonile pristup internetu kako bi obuzdale prosvjede, otkazani su letovi i otežano telefoniranje s inozemstvom, a vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei je upozorio prosvjednike da neće tolerirati "strane plaćenike".

Hamnei je optužio prosvjednike da djeluju u ime američkog predsjednika Donalda Trumpa, rekavši da napadaju javnu imovinu i upozorivši da Teheran neće tolerirati ljude koji djeluju kao "plaćenici za strance".

Trump, koji je ljetos bombardirao Iran, prošlog je tjedna upozorio Teheran da bi mogao pomoći prosvjednicima.

Pomoć za Hrvate u Iranu

Prema dostupnim podacima na području Islamske Republike Irana trenutačno se nalazi 20 hrvatskih državljana. Broj se stalno mijenja, osobito u kriznim situacijama, potvrdilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za RTL Danas nakon što su prosvjedi u toj zemlji jučer eskalirali.

Iz Ministarstva kažu da nisu dobili ni jedan zahtjev za pružanje konzularne pomoći, niti upite Hrvata oko trenutačne sigurnosne situacije u Iranu, no savjetuju hrvatskim državljanima da ne putuju u tu zemlju.

Svim Hrvatima koji dulje borave, kao i onima koji se trenutno nalaze na području IR Iran, Ministarstvo moli da dostave svoje kontakt podatke na email adresu Veleposlanstva RH u Teheranu konzteh@mvep.hr.

Više preporuka objavljeno je na stranici Ministarstva.

POGLEDAJTE VIDEO Iran u plamenu! Je li ovo kraj režima? Gore banke, željeznica, a sve je počelo zbog jedne stvari