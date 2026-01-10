FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
REAGIRALA VOJSKA /

Ni prijetnje smrtnom kaznom ih nisu zaustavile: Drama u Iranu na vrhuncu, situaciju zakuhao i Trump

U Iranu se situacija i dalje ne smiruje. Unatoč prijetnjama smrtnom kaznom i novim represijama, protuvladini prosvjedi idu dalje. Iranska vojska jutros je izjavila da će štititi stratešku infrastrukturu i javnu imovinu te pozvala Irance da osude "neprijateljske zavjere". Izjava iranske vojske uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump izdao novo upozorenje iranskim čelnicima, a nakon što je državni tajnik Marco Rubio u subotu izjavio: "Sjedinjene Države podržavaju hrabri narod Irana". Podsjetimo, od četvrtka je iranska vlast ukinula internet, no snimke se van granica ipak probijaju

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.1.2026.
16:58
RTL Danas
IranProsvjediDonald TrumpSmrtna Kazna
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx