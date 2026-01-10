Ni prijetnje smrtnom kaznom ih nisu zaustavile: Drama u Iranu na vrhuncu, situaciju zakuhao i Trump

REAGIRALA VOJSKA /

U Iranu se situacija i dalje ne smiruje. Unatoč prijetnjama smrtnom kaznom i novim represijama, protuvladini prosvjedi idu dalje. Iranska vojska jutros je izjavila da će štititi stratešku infrastrukturu i javnu imovinu te pozvala Irance da osude "neprijateljske zavjere". Izjava iranske vojske uslijedila je nakon što je američki predsjednik Donald Trump izdao novo upozorenje iranskim čelnicima, a nakon što je državni tajnik Marco Rubio u subotu izjavio: "Sjedinjene Države podržavaju hrabri narod Irana". Podsjetimo, od četvrtka je iranska vlast ukinula internet, no snimke se van granica ipak probijaju