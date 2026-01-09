FREEMAIL
DAJTE IM SVOJ GLAS /

Sve RTL-ove nominacije ušle u finale prestižnog 'Zlatnog studija'!

RTL-ova lica i projekti ušli su u drugi krug napete utrke za Zlatni studio! Nakon prvog kruga poznati su finalisti za medijsku nagradu tjednika Studio, Jutarnjeg lista i Hanza Medije.

U kategoriji TV lice godine nominirana je reporterka RTL-a Danas - Ana Mlinarić. Od rata u Ukrajini, preko prosvjeda u Beogradu i Milanu, do najvažnijih političkih događaja u našoj zemlji - sve to Ana je neumorno pratila s terena, objektivno, jasno, izravno i s kontekstom.

U kategoriji najbolja TV emisiju RTL ima dvije nominacije. RTL Direkt struka je prepoznala i ove godine. Mojmira Pastorčić i njezin tim već deset godina dokazuju kako je moguć drugačiji pogled na vijesti. Glasati možete i za Stanje nacije Zorana Šprajca - sarkazam i ironija, kao i kritike bez ikakvih ograda, osigurali su emisiji novu nominaciju.

Serija Divlje pčele osvojila je publiku, ali i struku, zbog čega je nominirana u kategoriji TV Serija godine. Spoj mladih akademskih glumaca i velikana hrvatske scene oživio je borbu za moć i ljubav u Dalmatinskoj zagori 50-ih. Glasati za finaliste možete putem QR koda objavljenog u Studiju te izravno na portalu jutarnji.hr do 23. siječnja. 

9.1.2026.
22:03
RTL Danas
