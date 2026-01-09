Zagreb pod ledom, doznajemo: Ispisane su prve kazne zbog nečišćenja snijega!

NAKON UPOZORENJA /

Zbog snijeg i leda - već danima je zagrebačka trauma puna pacijenata, a za operacije koje obavljaju 24 sata dnevno potrebne su im i doze krvi.

Zbog ledene kiše i Grad Zagreb je dao upozorenje. A je li Grad odradio svoj dio posla i očistio nogostupe pitali smo pročelnika Gradskog ureda za sigurnost, promet i civilnu zaštitu Andru Pavuna.

"Ponosan sam na naše sugrađane koji stvarno potegnu solidarno i počiste, većina ih je napravila ono što znaju da je njihova obaveza, a to je da počiste ispred svojih haustora. No sve je više onih koji misle da to nije njihova obaveza", kazao je.

Najavio je da će se takve građane kažnjavati. "Krenuli smo s upozorenjima, mislimo da je to korektno", dodao je.

"Imamo i dućane koji nisu počistili nogostupe, a očekuju kupce da dođu", ističe Pavuna.

Dio je i javnih površina koje nisu očišćene. "Preko 150.000 kvadrata smo očistili, sve ove dijelove gdje nema fasada i suvlasnika smo mi preuzeli", kazao je pročelnik. Na pitanje kada će sve biti očišćeno, dodao je da je to teško reći.

Otkrio je da su krenule prve kazne nakon upozorenja. "Nekoliko stotina smo ih ispisali", rekao je.

Dotaknuo se i odlaska na Sljeme i zatvaranja Sljemenske ceste, a više pogledajte u videu