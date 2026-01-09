Kako nastaje ledena kiša i zašto je opasna? Voditelj zimske službe: 'Vozači ovo ne mogu odmah primijetiti'

EKSTREMNI UVJETI /

Sukladno crvenom upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda, u osječkoj regiji poslijepodne su počele oborine na granici snijega i kiše koje su se u dodiru s tlom smrzavale.

Reporter RTL-a Danas Bojan Uranjek u Osijeku je razgovarao s voditeljem zimske službe u poduzeću Cesting Hrvojem Petrovićem.

"Ledena kiša je izuzetno opasna, zbog pothlađenog kolnika može trenutno stvarati poledicu što vozači ne mogu odmah primijetiti. Vozači trebaju biti posebno oprezni u prometu. Naše ekipe su na terenu, posipamo ceste solju kako bi one bile sigurne. Ovo su ekstremni uvjeti i ledena kiša je vremenska nepogoda na koju je jako teško utjecati", kazao je Petrović.

Otkrio je da njihove ekipe neprestano rade od subote. "Radnici neprekidno rade 24 sata na dan, mnogi su bolesni, nemaju vremena za odmor. Dajemo sve od sebe kako bi svim korisnicima cesta osigurali sigurno prometovanje", dodao je.