Milanović: Tko će predložiti koga za Ustavni sud nemam pojma i nije moj posao

PREDSJEDNIK U ČAKOVCU /

Predsjednik RH Zoran Milanović poručio je u petak kako je on predložio sutkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, uvjeren je da će opozicija za nju glasovati, a tko će predložiti koga za Ustavni sud, kaže, nema pojma i nije njegov posao.

"Ja ne mogu pakirati paket, ja sam nadležan za predlaganje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a to je jasno tko je. Na HDZ-u i Plenkoviću je da odluče hoće li ili neće. Ovo otezanje nije dobro jer je bačena jedna mrlja na osobu koja je potpuno čista i pokušava ju se dovesti u vezu s nekakvim špijunskim pričama, a to je nisko", izjavio je novinarima Milanović u Čakovcu.