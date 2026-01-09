FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
PREDSJEDNIK U ČAKOVCU /

Milanović: Tko će predložiti koga za Ustavni sud nemam pojma i nije moj posao

Predsjednik RH Zoran Milanović poručio je u petak kako je on predložio sutkinju Mirtu Matić za predsjednicu Vrhovnog suda, uvjeren je da će opozicija za nju glasovati, a tko će predložiti koga za Ustavni sud, kaže, nema pojma i nije njegov posao. 

"Ja ne mogu pakirati paket, ja sam nadležan za predlaganje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, a to je jasno tko je. Na HDZ-u i Plenkoviću je da odluče hoće li ili neće. Ovo otezanje nije dobro jer je bačena jedna mrlja na osobu koja je potpuno čista i pokušava ju se dovesti u vezu s nekakvim špijunskim pričama, a to je nisko", izjavio je novinarima Milanović u Čakovcu.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
9.1.2026.
17:38
Dunja Stanković
Zoran MilanovićPredsjednikUstavni SudVrhovni Sud
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx