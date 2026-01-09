Slavonija u crvenom, izdano upozorenje zbog opasne ledene pojave! 'Evo kako izbjeći padove i lomove'

Jutros u 7 sati, najhladniji grad u Hrvatskoj s minus 12 Celzijevih stupnjeva bilo je Valpovo.

"Kad se čovjek kreće dobro obučen mislim da je to sve okej, zima je", kazala nam je Tereza iz Valpova.

Sreli smo i Mateja koji kaže da nema problema: "Zimske su gume na biciklu i tako".

Zimske su radosti nakon 10-12 godina razveselile Ivu: "Napokon, hvala Bogu sve je u redu i klinci uživaju".

Zimske radosti za djecu znače sanjkanje, a za odrasle i teže otvaranje vrata automobila i odleđivanje brisača. No, promet se odvijao normalno, a djelatnici komunalnih zimskih službi radili svoj posao.

"Svi djelatnici i sva mehanizacija su na terenu, u proteklih nekoliko dana potrošili smo 20 tona soli i 1500 kilograma plantabona, ceste su nam prohodne, pješačke površine su čiste", potvrdila je voditeljica Zimske službe u komunalnom poduzeću Urbanizam Valpovo Ema Ikić.

Sukladno crvenom upozorenju Državnog hidrometeorološkog zavoda, u osječkoj regiji poslijepodne su počele oborine na granici snijega i kiše koje su se u dodiru s tlom smrzavale. Zimske službe su ledenu kišu dočekale spremne, no pozivaju na oprez u prometu.

Upozorenje građanima

"Sinoć smo negdje oko 21 sat još jednom posolili ceste i pričekali smo jer je bio veliki minus, negdje do pola šest ujutro, onda smo išli u novi krug soljenja, ali treba biti oprezan kao što trebamo biti oprezni po nogostupima kada hodamo", poručio je direktor komunalnog poduzeća Unikom Osijek Igor Pandžić.

Na oprez pozivaju i u Kliničkom bolničkom centru Osijek kako bi i bilo što manje padova na ledu i lomova kostiju.

"Pažljivo hodati, često znamo reći mlađim osobama ne držati ruke u džepovima, kao prvo teže nastaje pad ako su nam ruke slobodne i ako se već nešto mora slomiti nastaju prijelomi koji su blaži od onih koji nastaju kod pada recimo na lakat ili na rame", apelira ravnatelj Kliničkog bolničkog centra (KBC) Osijek Krunoslav Šego.

U Zavodu za hitnu medicinu naglašavaju i važnost pojačane brige obitelji za članove s kroničnim bolestima i starije osobe.

"Da izbjegavaju, ne izlaze van za vrijeme ovih nepogoda snijega i hladnoća, naročito u jutarnjim i večernjim satima", savjetuje specijalist hitne medicine Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije Tomica Jakobović.

Kiša koja je ovako u Osijeku prije nekoliko godina ledila tračnice i žice tramvaja, prema prognozi će padati do dugo u noć pa je najbolje odgoditi putovanja ili biti iznimno oprezan u prometu.

