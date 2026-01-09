Snijeg i poledica, bolnice pune: Broj operacija u osječkom KBC-u povećan za čak 30 posto

U koprivničkoj bolnici je od utorka, kad je Koprivničko-križevačku županiju zahvatilo snježno nevrijeme, pa do petka medicinsku pomoć zatražilo 27 pacijenata, uglavnom zbog padova na snijegu i ledu, a zbog poledice idućih dana građane se poziva na dodatni oprez.

Pacijenti su u Objedinjeni hitni bolnički prijem Opće bolnice "Dr. Tomislav Bardek" zaprimani zbog ozljeda ili prijeloma gležnjeva, ručnih zglobovi, ramena, potkoljenica ili podlaktica.

Od petka ujutro u Podravini pada ledena kiša, a s dolaskom večeri temperatura će se sniziti, što pridonosi stvaranju leda, odnosno opasnosti od skliznuća.

Porast pacijenata u osječkom KBC-u

Osječki Klinički bolnički centar (KBC) bilježi porast broja pacijenata koji se javljaju zbog ozljeda nastalih pri padovima na snijegu i ledu, izvijestilo je u petak Ravnateljstvo te zdravstvene ustanove.

U odgovoru na upit medija Ravnateljstvo ističe da je broj operativnih zahvata u osječkom KBC-u povećan za 20 do 30 posto, u odnosu na uobičajeno razdoblje bez zimskih nepogoda.

Zbog današnjih nepovoljnih vremenskih uvjeta očekuje se povećan priljev ozlijeđenih pacijenta, dodaju u Ravnateljstvu osječkog KBC-a.

Intervencije na području Vukovarsko-srijemske županije

Po podacima Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije u najistočnijoj hrvatskoj županiji građani su preporuke o opasnostima od poledice shvatili ozbiljno te nema povećanog broja ozlijeđenih osoba.

Po riječima, ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu Vukovarsko-srijemske županije Mladena Karlića, u petak nema povećanog broja niti poziva prema hitnim službama niti broja intervencija.

"Nije porastao broj padova i prijeloma, barem onih koji su tražili našu intervenciju hitne službe. Povećan je broj ljudi koji imaju poteškoća s disanjem, bolovima u prsima te onih s virusnim infekcijama", kazao je Karlić.

Na području županije stanje u prometu je također stabilno, prohodne su sve državne i županijske ceste te su tijekom jučerašnjeg dana, po podacima PU vukovarsko-srijemske zabilježene četiri prometne nesreće. Građane se stoga poziva na dodatni oprez prilikom boravka na otvorenom. Apel se odnosi i na dane koji će uslijediti, u kojima se također najavljuju temperature ispod ništice.

