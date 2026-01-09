Led zatrpao hitne prijeme: Više od 190 pacijenata u 24 sata, bolnice spremne za još gori scenarij

Lomovi, lomovi i – još lomova. Više od 190 pacijenata pregledano je u zagrebačkoj Klinici za traumatologiju, a većina ih je pomoć potražila zbog padova na zaleđenim površinama. Operacijske sale rade punim kapacitetom, a liječnici za sutra očekuju još veći priljev ozlijeđenih.

"Ako se vremenske prognoze ostvare, imat ćemo jako puno posla. Preventivno su povećane ekipe, spremili smo se. Kod složenijih zahvata potrebna nam je krv. Trenutačno nema nestašice, ali to se može brzo promijeniti", rekao je Mario Malović, specijalist opće kirurgije Klinike za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice.

Od ranog jutra gužva je i u hodnicima Petrove 3 u Zagrebu. Među darivateljima krvi i Mladen Nikčević, kojem je ovo već 41. darivanje. "Učiniš dobro djelo, dobiješ slobodan dan – to se ne odbija. Usput se i pojede. Najvažnije je to dobro djelo. Lijepo je ovako prošetati, preporučujem svakome", kaže Mladen.

'Treba pomoći ljudima'

Vidjevši da su zalihe krvi smanjene, odlučio je odmah doći. Do podneva je krv darovalo više od 60 građana. "Nas četiri prijatelja došli smo danas. WhatsApp grupe su zakon – pošalješ ‘ajmooo’ i uvijek se netko odazove. Treba pomoći ljudima", kaže Ivan Dokuš iz Zagreba.

Među darivateljima je i Ana Lončar: "Vidjela sam poziv neki dan. Već dugo pokušavam doći, ali nikako da nađem vremena." Svaki darivatelj daje 450 mililitara krvi, koja prije nego što dođe do bolnica prolazi složenu obradu.

"Proizvodimo sve vrste krvnih pripravaka – od smrznute plazme, koncentrata eritrocita i granulocita, pa do obrade matičnih stanica", objašnjava Ana Hećimović, rukovoditeljica Službe za transfuzijsku medicinu.

Razlozi smanjenih zaliha

Jedna doza krvi može spasiti i do tri života. Najviše krvi treba velikim bolnicama. "Opskrbljujemo KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubravu, Sveti Duh, ali i dobar dio sjeverozapadne Hrvatske te dio istočne Hrvatske", dodaje Hećimović.

Neradni dani, sezona gripe i povećan broj operacija glavni su razlozi smanjenih zaliha. "Prometne nesreće, teška stradavanja, transplantacije – to su situacije u kojima su doze krvi hitno potrebne. Nekad se sve pripremljene doze ne potroše, a ponekad se dogodi suprotno. Nedavno smo imali pacijenta koji je primio čak 42 doze krvi", ističe Irena Jukić, ravnateljica Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu.

U zagrebačkoj Klinici za traumatologiju uz pretrpane operacijske sale pojavio se i dodatni problem – puknuće vodovodnih cijevi. "Ujutro, kad je počeo operativni program, došlo je do puknuća cijevi u zgradi. Morali smo zatvoriti vodu, ali unatoč tome nastavili smo operirati", rekao je Malović.

Operacije se nastavljaju, čekaonice se i dalje pune, a svi zahvati koji nisu hitni – odgođeni su. Zbog najavljene vremenske prognoze, bolnice su spremne na još veći priljev pacijenata.