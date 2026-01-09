Meteorologinja upozorila na opasnu pojavu: 'Često se može zamijeniti s mokrom cestom'

Opasno vrijeme u Hrvatskoj, upaljeni crveni alarmi, a na cestama - opasna pojava.

Naša meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš pojasnila je - riječ je o takozvanom crnom ledu koji se stvara na cestama.

"Crni led je doslovni prijevod engleskog izraza 'Black ice' koji označava poledicu - dakle ono što mi imamo danas i što ćemo imati idućih sati, još malo noći pred nama. To je poledica koja nastaje padanjem ledene kiše odnosno, pothlađenih kapi kiše koje se smrzavaju u dodiru s hladim tlom. Opasnost te pojave najviše proizlazi iz toga što je to prozirni sloj leda koji se često može zamijeniti sa mokrom cestom."