Meteorologinja upozorila na opasnu pojavu: 'Često se može zamijeniti s mokrom cestom'

NET I VOYO /
Prijavite se na Net.hr s istom e-mail adresom kojom ste pretplaćeni na Voyo i čitajte sadržaje bez oglasa!
Opasno vrijeme u Hrvatskoj, upaljeni crveni alarmi, a na cestama - opasna pojava.
Naša meteorologinja Damjana Ćurkov Majaroš pojasnila je - riječ je o takozvanom crnom ledu koji se stvara na cestama.
"Crni led je doslovni prijevod engleskog izraza 'Black ice' koji označava poledicu - dakle ono što mi imamo danas i što ćemo imati idućih sati, još malo noći pred nama. To je poledica koja nastaje padanjem ledene kiše odnosno, pothlađenih kapi kiše koje se smrzavaju u dodiru s hladim tlom. Opasnost te pojave najviše proizlazi iz toga što je to prozirni sloj leda koji se često može zamijeniti sa mokrom cestom."