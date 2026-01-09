Picula o derneku srpskog državnog vrha: 'S takvima ljudima se ne može dalje pregovarati o ulasku u EU'

U prijenosu uživo, s četničkim pjesmama i pjevačem, osuđenim ubojicom 18 godišnje djevojke, tako je dio srpskog državnog vrha, uključujući Anu Brnabić i Ivicu Dačića proslavio pravoslavni Božić. Na zabavi tabloida Informera, uz predsjednicu Narodne skupštine Anu Brnabić i ministra unutarnjih poslova Ivicu Dačića, bio je i osuđeni ratni zločinac Vojislav Šešelj, kao i drugi ministri.

"Gledaj, majko, kako znaš, za četnika da me daš", pjevao je Dragan Ašanin, koji je u 90-ima osuđen na 12 godina zatvora za ubojstvo Jasmine Đorđević. Prije velikog Božićnog veselja, televizija je emitirala razgovor okupljenih gostiju s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji je otišao prije nego što je počela prava zabava.

Tražili smo reakciju Hrvatske vlade, no zasad su bez komentara na ovo skandalozno okupljanje. Za RTL Danas cijeli događaj komentirao je izvjestitelj Europskog parlamenta za Srbiju, Tonino Picula.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako gledate na ovaj događaj?

Ni za koga tko prati zbivanja na političkoj sceni u Srbiji ovaj događaj ne bi trebao predstavljati iznenađenje. Radi se samo o još jednoj javnoj demonstraciji svega onoga što Srbiju drži okovanu u vremenima kada je velikosrpski režim izazivao ratove i golema ljudska stradanja na prostoru bivše Jugoslavije.

Sadašnje vodstvo u Beogradu samo je kontinuitet te politike i oni to, kao što vidimo, uopće ne skrivaju. Ono što je također sigurno jest da ciljna crta takve politike nije i ne može biti članstvo u Europskoj uniji. Jednostavno, zazivanje od strane ovih pjevača i prisutnih nekakvog srpskog sveta i četnička nostalgija nipošto se ne podudaraju s europskim integracijama, a Srbija je država kandidat za članstvo.

Smatrate da je to nekakav put kojim Srbija se zapravo odmiče od Europe?

Pa i ovo uprizorenje velikosrpstva je kontinuitet iskazivanja prijetnji susjedima Srbije, pa i Hrvatskoj, kao što je to svojim izjavama napravio nedavno i ministar informiranja u Vladi Srbije Boris Bratina. I on se očekivano našao na ovoj pozornici, ali nažalost i predsjednica parlamenta, potpredsjednik Vlade, ministar pravde i ministrica za rad.

Naravno da je tu bio i neizostavni Vojislav Šešelj najtrajnija figura ove politike mržnje i nesnošljivosti. Kao što sam rekao, naprosto s takvim ljudima i s takvom politikom se ne može dalje u pregovorima o članstvu s Europskom unijom.

Kakva bi reakcija srpskog državnog vrha trebala biti nakon ovakve zabave?

Nisam siguran da se oni žele ispričati. Imali smo priliku čuti nekakvo neku polu ispriku nakon incidenta kojeg je prouzročio svojim izjavama ministar Bratina, ali sad vidimo da takve isprike ne drže dugo vodu, jer evo prva prilika na kojoj su se okupili, oni su demonstrirali upravo takvu politiku koja je ne iskazana prijetnja susjedima Srbije, svemu onome što u Srbiji misli proeuropski.

Ali, volio bih, naravno, čuti i oštrije reakcije s bruxelleskih adresa, jer, kao što sam rekao, Srbija je kandidat za članstvo u Europskoj uniji. Ona, doduše, već pune četiri godine ne otvara poglavlja, ali mislim da je i ovo dokaz onima u Bruxellesu koji možda imaju nekakav drugačiji pogled, smatraju da je to samo jedan povremeni incident, da je stvarnost u Srbiji bitno drukčija, puno gora.

POGLEDAJTE VIDEO: Tonino Picula za RTL Danas o Aleksandru Vučiću i Srbiji