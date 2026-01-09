Knin četvrti dan bez struje, vatrogasci iskreno: 'Tijekom današnjeg dana, teško'

Dijelovi okolice Knina i četvrti dan su bez električne energije. I dalje su problematična područja oko Strmice zbog konfiguracije terena. Riječ je o močvarnom području, pa problem stvaraju odlomljena stabla i grane. Sutra će na to područje, uz radnike HEP-a, ponovno doći i vatrogasci i predstavnici lokalne zajednice. Iz HEP-a su nam potvrdili kako struje ponovno ima na području Đevrsaka, Tisnja i Plavnje.

"Vatrogasne postrojbe pomažu djelatnicima HEP-a na sanaciji oštećenih dalekovoda. Imamo dosta teške vremenske uvjete, teren je dosta težak. Pokušava se vratiti struja u ovaj kraj, ali tijekom današnjeg dana vrlo teško", rekao je za RTL Danas Darko Dukić, vatrogasni zapovjednik Šibensko-kninske županije.