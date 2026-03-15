Hrvat u Linzu nasmrt izbo Afganistanca: Supruzi ranije najavio da kreće u krvavi pohod

Hrvat (34) noćas je nasmrt izbo Afganistanca Mahmouda A. (26) u središtu Linza. Tragedija se dogodila nakon što su žrtva i njegovi prijatelji pokušali zaštititi starijeg vozača od agresivnog napadača.

Svjedoci ovog šokantnog zločina za austrijski list Krone opisali su dramatične scene u kojima je jedan muškarac preminuo, a drugi je teško ozlijeđen.

Sve je počelo kao obična subota u centru grada. Zana Mussa (26), vlasnik lokalne brijačnice, kazao je da još uvijek ne može doći k sebi. Njegovi stalni klijenti, trojica mladih Afganistanaca, tek su završili s frizurom i izašli ispred lokala na cigaretu.

Sukob prerastao u masakr

Mirno popodne prekinuo je dramatičan zvuk automobilske trube. Stariji vozač se uzrujao zbog pješaka koji mu je izletio pred automobil, na što je pješak podivljao. Kasnije je utvrđeno da se radi o Hrvatu (34), koji je šakom udario u retrovizor automobila i pokušao fizički napasti vozača.

Mladi Afganistanci, poznati u susjedstvu kao iznimno ljubazni i mirni, odlučili su intervenirati kako bi zaštitili vozača. Hrvat im je tada zaprijetio da će se 'vratiti s prijateljima'.

Pola sata kasnije Hrvat se doista vratio, ali bez prijatelja i naoružan nožem. Prvo je u vrat ubo jednog od trojice Afganistanaca.

"Sve je bilo puno krvi. Moj zaposlenik je odmah zvao hitnu, a ja sam krpom pritiskao ranu. Lice mu je postalo potpuno bijelo", ispričao je vlasnik brijačnice.

'Izbo ga je'

Dok su okupljeni pomagali prvom ranjeniku, Hrvat je nasrnuo na Mahmouda A. (26). Slastičarka Sophie Thewanger, koja je u blizini jela sladoled, čula je vrisak: "Izbo ga je!". Kao dugogodišnja članica vatrogasne postrojbe, odmah je dotrčala do mladića koji je ležao ispred zlatarnice.

"Odmah sam potrčala prema njemu i vidjela ubodnu ranu na desnoj strani prsa. Još je hvatao zrak", ispričala je. Postavila je Afganistanca u bočni položaj i pridržavala mu glavu.

Nažalost, unatoč naporima liječnika u klinici Kepler, Mahmoud A. je preminuo. Iza sebe je ostavio samo brata, a san mu je bio postati medicinski tehničar.

Jedan od očevidaca ispričao je kako je Hrvat svom snagom Mahmoudu stao na glavu, koji je izboden ležao na tlu.

Jezivi detalji

Istraga je otkrila još jedan zastrašujući detalj. Napadač je istog poslijepodneva vlastitoj supruzi najavio da kreće u ubilački pohod jer jednostavno želi ubiti nekoga. Žena je odmah kontaktirala policiju, no bilo je prekasno. Dok je potraga za njim još bila u tijeku, on je već počinio krvavi zločin u Bismarckovoj ulici.

Međutim, vjeruje se da se u ovom krvavom činu nije radilo o zločinu iz mržnje ili terorističkom napadu. Iz dobro obaviještenih krugova u nedjelju se doznalo da su dvojica Afganistanaca bili slučajne žrtve, odnosno da su se našli u krivo vrijeme na krivom mjestu.

Hrvat, rođen u Austriji, ne samo da je otprije poznat policiji i osuđivan zbog nasilnih kaznenih djela i oštećenja tuđe stvari, već pati i od psihičkog poremećaja. Upravo je to, navodno, bio okidač za ovaj brutalni čin.

