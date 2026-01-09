Zavod za transfuziju uputio apel: Pale zalihe krvi, razloga je nekoliko

Smanjene su zalihe krvi svih krvnih grupa u hrvatskim bolnicama! Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu uputio je poziv građanima da se odazovu darivanju krvi. Do smanjenja zaliha došlo je, uz ostalo, i zbog blagdana, sezone prehlada i gripe, kao i nepovoljnih vremenskih prilika. Potrebe za krvnim pripravcima velike su i zbog brojnih operacija, prije svega transplantacijskih zahvata, ali i pojačanog broja zahvata u Traumatologiji zbog lomova. O ovom itekako važnom apelu s ravnateljicom Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu razgovarala je naša Leona Šiljeg. Pogledajte video