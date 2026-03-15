FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ŠTO JE OVO?

Oscari još nisu ni počeli, a mi smo već pronašli outfit koji konkurira u rubrici najbizarnijih

×
Foto: Frederic J. Brown/AFP/Profimedia

Svaka dodjela filmskih nagrada iznjedri neke vrlo upitne kreacije, a ovaj put pozornost je privukla haljina norveške glumice Lee Myren

15.3.2026.
VOYO logo
VOYO logo

Večeras se održava dodjela nagrada Oscar, a prvi uzvanici već su se počeli pojavljivati na crvenom tepihu Dolby Theatrea. Uz brojne glumce i glumice, stigla je i norveška glumica i manekenka Lea Myren.

Iako je riječ o glumici koja je još uvijek nepoznata većem broju filmoljubaca, ova bi ju haljina mogla itekako proslaviti.

24-godišnja Norvežanka pojavila se u bijeloj kreaciji s aplikacijom koja je izgledala poput kakve preparirane životinje omotane oko vrata glumice!

Riječ je o kreaciji koja je proizašla iz zaključne kolekcije diplomanata Švedske škole tekstila iz 2025. godine. Kreaciju potpisuje norveška dizajnerica Frida Elise Henriksen koja je objasnila kako je njezina kolekcija inspirirana esejem Heinricha von Kleista "O kazalištu marioneta", koji uspoređuje gracioznost marioneta s ljudskom samosviješću.

Inače, norveška glumica koja je ovom odjevnom kombinacijom itekako privukla pozornost postala je poznata ulogom Maye u dramskoj seriji "Jenter", kasnije je glumila Jeanette u sitcomu "It's All Relatives" te u mnogim drugim norveškim serijama.  Godine 2025. nastupila je kao Elvira u filmu "The Ugly Stepsister" koji je premijerno prikazan na Sundance festivalu, a kojim se predstavila i publici van granica Norveške.

OscarDodjela OscaraOscar 2026Haljina
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
