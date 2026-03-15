Oscari još nisu ni počeli, a mi smo već pronašli outfit koji konkurira u rubrici najbizarnijih

Večeras se održava dodjela nagrada Oscar, a prvi uzvanici već su se počeli pojavljivati na crvenom tepihu Dolby Theatrea. Uz brojne glumce i glumice, stigla je i norveška glumica i manekenka Lea Myren.

Foto: Frederic J. Brown/AFP/Profimedia

Iako je riječ o glumici koja je još uvijek nepoznata većem broju filmoljubaca, ova bi ju haljina mogla itekako proslaviti.

24-godišnja Norvežanka pojavila se u bijeloj kreaciji s aplikacijom koja je izgledala poput kakve preparirane životinje omotane oko vrata glumice!

Foto: Frederic J. Brown/AFP/Profimedia

Riječ je o kreaciji koja je proizašla iz zaključne kolekcije diplomanata Švedske škole tekstila iz 2025. godine. Kreaciju potpisuje norveška dizajnerica Frida Elise Henriksen koja je objasnila kako je njezina kolekcija inspirirana esejem Heinricha von Kleista "O kazalištu marioneta", koji uspoređuje gracioznost marioneta s ljudskom samosviješću.

Inače, norveška glumica koja je ovom odjevnom kombinacijom itekako privukla pozornost postala je poznata ulogom Maye u dramskoj seriji "Jenter", kasnije je glumila Jeanette u sitcomu "It's All Relatives" te u mnogim drugim norveškim serijama. Godine 2025. nastupila je kao Elvira u filmu "The Ugly Stepsister" koji je premijerno prikazan na Sundance festivalu, a kojim se predstavila i publici van granica Norveške.

