Zabrinjavajuće simptome liječnici su pripisivali hormonima: 'Završila sam u lokvi krvi'

Britanka Danielle Bryce (44) iz Doncastera dvije je godine slušala liječnike koji su joj govorili da su njezini zdravstveni problemi "najvjerojatnije posljedica hormona''. Međutim, dok su oni govorili o perimenopauzi i nudili joj antidepresive, njezino se tijelo polako urušavalo. Pravu dijagnozu otkrili su tek nakon što ju je hitna odvezla u bolnicu zbog masivnog krvarenja iz maternice.

Ova blogerica, studentica prava i majka počela je nakon poroda najmlađeg djeteta, kojem je danas dvije godine, patiti od ekstremnog umora, noćnog znojenja, kratkog daha i vrtoglavice. "Postupaju prema vama kao da ste poludjeli, a zapravo su to stvarni problemi i sve se moglo spriječiti," opisuje Danielle svoj odnos s liječnicima.

Situacija je kulminirala u veljači ove godine. Nakon ručka s najstarijom kćeri, osjećala se loše i srušila se. "Moj partner je u panici potrčao, svuda je bila krv i golemi ugrušci'', prisjeća se strašnog iskustva. Krvarenje iz maternice, prema njezinim riječima, nije prestajalo ni u bolnici. "Bilo je kao da je netko otvorio slavinu."

Zbog obilnog krvarenja završila na operaciji

Liječnici su pokušavali zaustaviti krvarenje i poslali su je kući uz obećanje da će je operirati za tjedan dana. No Danielle je i dalje krvarila i morala ih je zvati svaki dan da je prime. Rekli su joj da nemaju mjesta na odjelu. Na kraju je ipak završilo neizbježnim kirurškim zahvatom.

Tek tijekom tog zahvata liječnici su konačno otkrili da Danielle pati od teške anemije i da joj je razina hemoglobina opasno blizu granice za transfuziju. No njezin zdravstveni maraton nije tu završio. Zbog stresa i fizičkog iscrpljenja razvila je vestibularni neuritis, bolest unutarnjeg uha koja uzrokuje jaku vrtoglavicu i probleme s ravnotežom.

"Ne mogu ni voziti, soba se stalno okreće sa mnom. Ovo ne nestaje preko noći," kaže Danielle koja sada uzima željezo, vitamine i lijekove protiv mučnine.

Najviše je ipak ljuti nešto drugo. "Ženske zdravstvene probleme prečesto se umanjuje i sve se svodi na hormone ili stres," kaže i upozorava druge žene da vjeruju svojoj intuiciji i ne dopuste da ih liječnici otpišu.

