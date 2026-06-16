Šok u malom gradiću: Pronađena mrtva beba, uhićeni roditelji?
Policija je u ponedjeljak pretražila kuću po dojavi svjedoka i pronašla mrtvo dojenče
Njemačka policija je privremeno uhitila dvije osobe nakon što je početkom tjedna pronađena mrtva beba u u stambenoj zgradi u centru grada Müllrose. Privedeni su 39-godišnji muškarac i 34-godišnja žena, navodno roditelji djeteta, objavili su njemački mediji koje citira Fenix Magazin.
Nakon pronalaska beživotnog tijela, naložena je obdukcija koja je u tijeku i pokrenuta istraga, potvrdili su iz ureda javnog tužitelja u Frankfurtu na Odri.
Policija je u ponedjeljak pretražila kuću po dojavi svjedoka i pronašla mrtvo dojenče.
Vlasti za sada nisu objavile više detalja, a ne zna se ni hoće li tražiti zahtjev za pritvor.
Čekaju se rezultati obdukcije, koji bi trebali stići u utorak.
Stravičan slučaj zabilježen je u gradu blizu poljske granice s nešto manje od pet tisuća stanovnika.