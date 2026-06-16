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ČEKAJU REZULTATE OBDUKCIJE /

Šok u malom gradiću: Pronađena mrtva beba, uhićeni roditelji?

Šok u malom gradiću: Pronađena mrtva beba, uhićeni roditelji?
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Foto: RTL Danas, screenshot/Ilustracija

Policija je u ponedjeljak pretražila kuću po dojavi svjedoka i pronašla mrtvo dojenče

16.6.2026.
18:13
Dunja Stanković
RTL Danas, screenshot/Ilustracija
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Njemačka policija je privremeno uhitila dvije osobe nakon što je početkom tjedna pronađena mrtva beba u u stambenoj zgradi u centru grada Müllrose. Privedeni su 39-godišnji muškarac i 34-godišnja žena, navodno roditelji djeteta, objavili su njemački mediji koje citira Fenix Magazin. 

Nakon pronalaska beživotnog tijela, naložena je obdukcija koja je u tijeku i pokrenuta istraga, potvrdili su iz ureda javnog tužitelja u Frankfurtu na Odri. 

Policija je u ponedjeljak pretražila kuću po dojavi svjedoka i pronašla mrtvo dojenče. 

Vlasti za sada nisu objavile više detalja, a ne zna se ni hoće li tražiti zahtjev za pritvor. 

Čekaju se rezultati obdukcije, koji bi trebali stići u utorak.

Stravičan slučaj zabilježen je u gradu blizu poljske granice s nešto manje od pet tisuća stanovnika. 

BebaMrtvaCrna KronikaObdukcijaNjemačka
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