Šok u malom gradiću: Pronađena mrtva beba, uhićeni roditelji?

Njemačka policija je privremeno uhitila dvije osobe nakon što je početkom tjedna pronađena mrtva beba u u stambenoj zgradi u centru grada Müllrose. Privedeni su 39-godišnji muškarac i 34-godišnja žena, navodno roditelji djeteta, objavili su njemački mediji koje citira Fenix Magazin.

Nakon pronalaska beživotnog tijela, naložena je obdukcija koja je u tijeku i pokrenuta istraga, potvrdili su iz ureda javnog tužitelja u Frankfurtu na Odri.

Policija je u ponedjeljak pretražila kuću po dojavi svjedoka i pronašla mrtvo dojenče.

Vlasti za sada nisu objavile više detalja, a ne zna se ni hoće li tražiti zahtjev za pritvor.

Čekaju se rezultati obdukcije, koji bi trebali stići u utorak.

Stravičan slučaj zabilježen je u gradu blizu poljske granice s nešto manje od pet tisuća stanovnika.