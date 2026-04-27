Prikriveni simptomi: Glavobolje pripisivala menopauzi, a mozak joj je bio tempirana bomba

Zamislite da sjedite na sastanku na poslu, potpuno zdravi, i već u sljedećem trenutku život vam visi o koncu. Upravo to dogodilo se medicinskoj sestri Mandy Park (49) iz britanskog Bedfordshirea. Tijekom sastanka s kolegama iznenada ju je pogodila snažna i paralizirajuća glavobolja koja ju je doslovno srušila sa stolice. Agonija je došla bez upozorenja, uslijedilo je povraćanje, kolaps i kratkotrajni gubitak svijesti. Srećom, oko nje su bili liječnici pa je dijagnoza brzo stigla: puknuta aneurizma.

Glavobolje pripisivala perimenopauzi

Godinama prije toga glavobolje i migrene pripisivala je perimenopauzi jer su se javljale nepravilno i često bile povezane s menstrualnim ciklusom. No ovaj put njezino tijelo uzvratilo je punom snagom. Uslijedio je hitan transfer na neurokirurgiju i četverosatna operacija tijekom koje su joj liječnici u mozak ugradili 52 klipse, a dio lubanje zamijenili titanijskom pločicom. Bez tog zahvata ne bi preživjela. ''Rekli su mi da je aneurizma uzrokovala krvarenje u mozgu i da je mogla rasti od rođenja ili posljednjih nekoliko godina'', opisuje Mandy iznenađujući zaključak liječnika. Upravo je perimenopauza, prema njima, dugo prikrivala upozoravajuće znakove.

Nakon operacije provela je devet dana u bolnici, a zatim se kod kuće polako oporavljala. Iznenađujuće, njezino se stanje u nekim aspektima stabiliziralo toliko da više ne pati od glavobolja koje su je pratile cijeli odrasli život. To ju, međutim, tjera na razmišljanje koliko je dugo zapravo imala opasnu aneurizmu u glavi.

Pati od PTSP-ja

Na posao se vratila nakon šestomjesečne pauze u rujnu 2025. godine, no istodobno je završila na terapiji zbog PTSP-ja. Posljedice tzv. stečene ozljede mozga i dalje joj otežavaju život – ponekad brka riječi, teže barata brojevima i pod stresom se brže iscrpi.

Danas upozorava koliko se lako takvi simptomi mogu stopiti s ''uobičajenim“ ženskim tegobama. Iako su joj liječnici doslovno spasili život, sama kaže da je najveće upozorenje stiglo tek kada je već gotovo bilo prekasno.

POGLEDAJTE GALERIJU

