Budite se s glavoboljom? Moguća su ova četiri uzroka na koje možda niste ni pomislili

Jeste li se ikada probudili sa snažnom glavoboljom kojoj ne možete odrediti uzrok? Stručnjaci vjeruju da bi to moglo biti zbog jedne od četiri uobičajene stvari kojih možda niste svjesni.

Prema podacima organizacije Sleep Foundation, otprilike jedna na svakih 13 osoba pati od jutarnje glavobolje, a ona je posebno česta među osobama u dobi od 45 do 65 godina. Kako se vaš mozak počinje "buditi", znanstvenici vjeruju da je općenito osjetljiviji na normalne osjete, što nažalost uključuje i bol, piše Express.

Dok neki uzroci glavobolje zahtijevaju liječničku intervenciju, drugi se mogu ublažiti jednostavnim promjenama načina života. Sijede četiri uobičajena uzroka, na koje najvjerojatnije niste ni pomislili.

1. Škripanje zubima

Dr. Lawrence Cunningham, umirovljeni liječnik opće prakse istaknuo je "bruksizam" kao čest uzrok jutarnjih glavobolja. Ovo manje poznato stanje odnosi se na nehotično škripanje i stiskanje zubima, koje se može dogoditi dok spavate ili ste budni.

Iz britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS) otkrili su da bruksizam može biti povezan sa stresom ili tjeskobom.

"Buđenje s glavoboljom može biti prilično uznemirujuće, a otkrio sam da nekoliko čimbenika može pridonijeti ovom fenomenu. Uobičajeni uzrok je bruksizam ili škrgutanje zubima tijekom spavanja, što sam vidio kod mnogih pacijenata. Napetost od stiskanja čeljusti može dovesti do tenzijske glavobolje", rekao je dr. Cunningham.

Kako biste se uhvatili u koštac s bruksizmom, stručnjaci obično predlažu korištenje lijekova protiv bolova i ledenih obloga za ublažavanje boli, uz usvajanje tehnika smirivanja prije spavanja. To može uključivati ​​slušanje glazbe, izvođenje vježbi disanja ili osiguravanje da vaša spavaća soba bude potpuno mračna.

2. Alkohol

Dr. Anis Khalaf, stručnjak za tradicionalnu kinesku medicinu, svojevremeno je otkrio da je alkohol često krivac za pulsirajuću bol u glavi nakon buđenja. To je obično zbog etanola, prirodnog diuretika koji se nalazi u svim alkoholnim pićima.

Ovaj sastojak povećava gubitak vode u tijelu, što dovodi do kemijske neravnoteže i dehidracije. Osim toga, aditivi za poboljšanje okusa u pićima, poznati kao "kongeneri", mogu pojačati upalu.

Ova dva faktora zajedno stvaraju savršenu oluju za glavobolje. Dr. Gareth Nye, predavač na Sveučilištu u Salfordu, rekao je za Mirror: "Većina glavobolja je uzrokovana nedostatkom hidratacije i često se može riješiti tako da pijete više tekućine i posegnete za lijekovima protiv bolova. Ovo vrijedi i za jutarnje glavobolje jer je naše tijelo ujutro prirodno dehidrirano… Osiguravanje odgovarajuće hidratacije za vaše tijelo pozitivan je korak za mnoga stanja, a ne samo za jutarnje glavobolje".

Iz NHS-a preporučuju rehidraciju prije odlaska u krevet nakon noćne pijanke, a obavezno je izbjegavanje alkohola najmanje 48 sati nakon buđenja.

Neki se uzdaju u staru poslovicu "klin klinom izbija", pa nastavljaju piti kako bi ublažili mamurluk. "Konzumiranje više alkohola ne pomaže. Jutarnje piće je rizična navika i možda jednostavno odgađate pojavu simptoma dok višak alkohola ne nestane", upozorili su u NHS-u.

"Ako ste puno pili, liječnici savjetuju da pričekate najmanje 48 sati prije nego što popijete više alkohola, čak i ako nemate mamurluk, kako biste svom tijelu dali vremena da se oporavi", istaknuli su.

3. Problemi sa spavanjem, poput apneje i nesanice

Dr. Khalaf je istaknuo dva stanja koja mogu ozbiljno utjecati na zdravlje i uzrokovati dosadne jutarnje glavobolje. Prva je nesanica, čest problem kod kojeg je pojedincima teško usnuti ili spavati noću.

Oni koje muči nesanica mogli bi se probuditi ranije nego što bi željeli te im je vrlo teško nakon toga opet zaspati, što dovodi do umora i glavobolje tijekom budnih sati. Razni elementi, kao što su stres, buka, ne baš udobna mjesta za spavanje i previše kofeina, mogu pogoršati situaciju.

Ipak, nešto tako jednostavno kao što je određivanje rasporeda odlaska na spavanje može uvelike pomoći. "Opustite se najmanje jedan sat prije spavanja, na primjer, okupajte se ili čitajte knjigu. Pazite da vaša spavaća soba bude mračna i tiha, koristite zavjese, rolete, masku za oči ili čepiće za uši ako je potrebno", savjetovali su iz NHS-a.

S druge strane, apneja je stanje u kojem vaše disanje može stati i ponovo početi dok spavate. Iako mnogi nisu svjesni da imaju apneju, često se prepoznaje po simptomima kao što su buđenje uz zadihanost, krkljanje ili gušenje.

"Osim dehidracije, loš san je često navođeni uzrok jutarnjih glavobolja. Loš san ili problemi s disanjem tijekom spavanja znače da mišići ne dobivaju dovoljno kisika tijekom noći. To bi moglo dovesti do nakupljanja mliječne kiseline, što je u osnovi grč. Ona se može nakupiti i u mišićima lica što dovodi do glavobolje. Ako hrčete, vjerojatno imate problema s mehanikom disanja tijekom spavanja što može biti povezano sa stanjem koje se zove apneja, koja se povezuje s jutarnjim glavoboljama", objasnio je dr. Nye.

Ako mislite da imate apneju, otiđite kod svog doktora opće prakse kako biste izbjegli potencijalne zdravstvene komplikacije.

4. Kofein

Zdravstveni stručnjaci sugeriraju da bi izbacivanje kofeina moglo biti rješenje za jutarnje glavobolje. Ta kemikalija, koja se nalazi u kavi, čaju i gaziranim pićima, inhibira našu osjetljivost na adenozin, kemijski spoj u našem tijelu zbog kojeg se osjećamo pospano.

"Ovisnost o kofeinu i odvikavanje od njega mogu uzrokovati glavobolje, ali kofein ih također može ublažiti. To je stimulans što znači da pomaže bržem pumpanju krvi po tijelu te tako pomaže u dopremanju kisika do mišića, ali također sužava krvne žile oko mozga. U potpunosti ovisi o pojedincu i temeljnom uzroku glavobolje je li povezana s jutarnjom kavom ili ne", pojasnio je dr. Nye.

Osim toga, nedavna studija otkrila je da ispijanje mlijeka prije spavanja možda i nije toliko korisno, iako se često preporučuje za bolji san.

"O mlijeku se često govori kao o sredstvu za spavanje zbog sadržaja triptofana, aminokiseline, koja je prethodnik serotonina i melatonina. Ali, dokazi koji podržavaju izravan utjecaj mlijeka na san su nedostatni", objasnila je Rosey Davidson, savjetnica za spavanje.

"Iako triptofan teoretski može potaknuti pospanost, količina pronađena u mlijeku možda nije dovoljno značajna da izazove zamjetne učinke. Dodatno, individualni odgovori na triptofan mogu jako varirati", rekla je.

