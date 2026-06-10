Slavni francuski pjevač u pritvoru: Više od 13 žena optužuje ga za seksualno zlostavljanje

Poznati francuski pjevač i glumac Patrick Bruel nalazi se u policijskom pritvoru nakon što ga je najmanje 13 žena optužilo za silovanje, pokušaj silovanja i seksualne napade, priopćilo je u utorak tužiteljstvo u Nanterreu, piše abcnews

Bruel (67) je u pritvoru od ponedjeljka, a preko svojih odvjetnika odbacio je sve optužbe koje mu se stavljaju na teret.

Istraga započela nakon prijava triju žena

Prema navodima tužiteljstva, istraga je pokrenuta nakon što su tri žene prijavile navodne seksualne napade i pokušaje silovanja koji su se, prema njihovim tvrdnjama, dogodili 1997., 2000. i 2001. godine.

Foto: Urman Lionel/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Slučaj je dodatno proširen nakon što su belgijske vlasti početkom mjeseca službeno obavijestile francusko tužiteljstvo o prijavi žene koja tvrdi da ju je Bruel silovao i seksualno napao u Bruxellesu 2010. godine.

Istovremeno je i zasebna istraga o navodnom silovanju iz 2012. godine, koja je prvotno vođena u gradu Dinardu u francuskoj regiji Bretanji, prebačena pod nadležnost tužiteljstva u Nanterreu.

Zvijezda francuske glazbene scene

Patrick Bruel stekao je status jedne od najvećih zvijezda francuskog govornog područja tijekom 1980-ih i 1990-ih godina. Njegovi brojni hitovi postali su dio francuske popularne kulture, a tijekom karijere ostvario je i zapažene glumačke uloge u više od 40 filmskih i televizijskih produkcija.

Posljednjih tjedana njegovo ime našlo se u središtu pozornosti nakon niza medijskih napisa, među kojima se posebno ističu istraživanja francuskog portala Mediapart. Objavljeni navodi više žena, koji se protežu kroz nekoliko desetljeća, potaknuli su dodatne prijave i intenziviranje istrage.

Očekuje se odluka tužiteljstva

Bruelovi odvjetnici poručili su kako je njihov klijent već nekoliko tjedana na raspolaganju pravosudnim tijelima te da želi odgovoriti na sve optužbe kroz službeni pravni postupak.

Francuske pravosudne vlasti trebale bi tijekom dana odlučiti hoće li protiv Bruela podići preliminarne optužbe ili će biti pušten bez podizanja optužnice. Patrick Bruel zasad nije pravomoćno osuđen ni za jedno kazneno djelo koje mu se stavlja na teret.