Novi skandal za Diddyja: Bivši dječji glumac iznio jezive optužbe protiv repera

Sean "Diddy" Combs suočava se s novom tužbom u kojoj ga muškarac, koji je odlučio ostati anoniman i vodi se kao John Doe, optužuje za seksualno zlostavljanje dok je bio maloljetan.

Prema sudskim dokumentima do kojih je došao TMZ, tužitelj tvrdi da je 2007. godine muškarac već radio kao dječji glumac kada je pozvan na zabavu u hollywoodskim brdima. Događaj je, kako navodi, predstavljen kao prilika za umrežavanje i upoznavanje ljudi iz industrije zabave, a ondje je navodno upoznao Diddyja.

Tvrdnje o sastanku nasamo

Prema navodima iz tužbe, Diddy ga je tijekom zabave pozvao na razgovor nasamo kako bi razgovarali o mogućim poslovnim prilikama i razvoju njegove glumačke karijere.

Muškarac tvrdi da su se, nakon što su ostali sami, stvari počele odvijati u neželjenom smjeru. U tužbi navodi da ga je Diddy navodno počeo dodirivati po tijelu te da mu je, unatoč njegovoj nelagodi, pružio oralni seks dok je istovremeno seksualno zadovoljavao sam sebe.

Tužitelj tvrdi da je prije navodnog seksualnog čina rekao Diddyju da se osjeća neugodno zbog situacije.

Nakon svega, navodi se u tužbi, Diddy mu je rekao da će ga imati na umu za buduće poslovne prilike te je napustio prostoriju. Muškarac tvrdi da je ubrzo nakon toga, u stanju šoka, otišao sa zabave.

Traži odštetu

Osim protiv Diddyja, tužba je podignuta i protiv nekoliko agenata za koje tužitelj tvrdi da su imali odgovornost zaštititi ga od potencijalnih opasnosti.

U tužbi traži neodređeni iznos odštete.

Diddyjev tim odbacuje optužbe

Na optužbe je reagirao Diddyjev glasnogovornik Juda Engelmayer, koji je za TMZ odbacio sve navode iz tužbe.

"Optužbe ovog navodnog anonimnog dječjeg glumca su lažne i apsurdne. On je samo još jedna osoba u dugom nizu onih koji pokušavaju doći do novca potaknuti odvjetnicima koji se bave odštetnim zahtjevima", poručio je.

Dodao je i da Combs nikada nije seksualno zlostavljao nikoga, uključujući maloljetnike, te da će se i ove optužbe, kako tvrdi, pokazati neistinitima.

Podsjetimo, Diddy se posljednjih godina suočio s nizom građanskih tužbi i ozbiljnih optužbi za seksualno nedolično ponašanje, koje je u više navrata odbacio i negirao.

Diddy trenutno služi zatvorsku kaznu u saveznoj državi New Jersey. Osuđen je na četiri godine i dva mjeseca zatvora zbog seksualnog iskorištavanja.