Prva reakcija bivše djevojke Cassie nakon što je Diddy osuđen na četiri godine zatvora

Glazbenik Sean Combs Diddy (55), poznat kao P. Diddy, osuđen je na četiri godine i dva mjeseca zatvora zbog seksualnog iskorištavanja. Presuda se odnosi na dvije točke optužnice. Budući da mu se u kaznu uračunava vrijeme koje je već proveo iza rešetaka, u zatvoru će ostati još točno tri godine.

Istodobno, oslobođen je najtežih optužbi, među kojima je trgovina ljudima, za što porota nije pronašla dovoljno dokaza.

Foto: Profimedia

Sudac je u obrazloženju naglasio kako kazna mora poslužiti kao jasna poruka da se nasilje i zlostavljanje ne mogu tolerirati, neovisno o statusu ili slavi optuženog. Tijekom postupka izneseni su brojni dokazi, uključujući i snimke na kojima se vidi fizičko nasilje, a ključnu ulogu imalo je i svjedočenje Cassie Ventura, koja je u sudnici provela četiri dana iznoseći svoja iskustva iz veze s glazbenikom. Ventura je još prošle godine u građanskoj parnici optužila Combsa za višegodišnje zlostavljanje, a njezina tužba otvorila je lavinu sličnih prijava.

Nakon što je presuda postala pravomoćna, Cassie se oglasila posredstvom svog odvjetnika Douglasa H. Wigdora. On je naglasio kako njezina odluka da istupi i podijeli vlastito iskustvo ima neizbrisiv trag i kako je upravo njezin iskaz bio presudan da se pravda barem djelomično zadovolji. Ipak, dodao je da nijedna kazna ne može izbrisati traumu koju je njegova klijentica proživjela. Samoj Cassie, kako je ranije navodila u pismima upućenim sudu, najvažnije je bilo da se njezin glas čuje i da presuda odražava realnost dokaza i iskustva koje je imala kao žrtva.

Foto: Profimedia

"Uvjereni smo da će, uz podršku svoje obitelji i prijatelja, gospođa Ventura nastaviti s oporavkom znajući da su njezina hrabrost i snaga bili inspiracija mnogima", rekao je odvjetnik.

Cassie je i prije izricanja kazne isticala kako bi Combs mogao predstavljati opasnost za nju i druge žene koje su svjedočile, te se protivila prijedlogu da bude pušten na slobodu do donošenja presude. Njezin strah, prema riječima odvjetnika, nije bio neosnovan jer je godinama živjela u strahu od osvete.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak