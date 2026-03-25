Usher stao u obranu P Diddyja: 'Toliko ljudi je imalo koristi od onoga što je stvorio'

Prije 20-ak godina američki glazbenik Usher bio je na vrhuncu svoje slave objavljujući hitove poput "Yeah!", a u njegovoj karijeri velik je utjecaj imao i P Diddy. Sean Combs, u javnosti poznatili kao P Diddy ili Puff Diddy, ranih je 2000-ih producirao brojne hitove te na glazbenu scenu dovodio razne izvođače koji su kasnije izgradili ozbiljne karijere.

Međutim, o P Diddyju u posljednje se vrijeme govori tek kao o organizatoru problematičnih zabava na kojima su se slavni okupljali i činili ilegalne radnje. 56-godišnjem Diddyju sada se sudi po dvjema točkama optužnice za organiziranje prijevoza radi prostitucije, no njegov obraz sada je pokušao osvijetliti Usher.

"Ne možemo ignorirati stvarnost. U mnogim aspektima, mislim da su određeni ljudi progonjeni i možda ih niko ne prepoznaje. Nemam šta reći o P Diddyju jer moje iskustvo nije ono što je svijet vidio jer je bio pogrešno predstavljen", izjavio je Usher za Forbesov The Enterprise Zone.

47-godišnji američki reper također je objasnio kako su mnogi imali korist od onoga što je Diddy stvorio te je njegov rad nazvao "ostavštinom".

Kako ovaj istup dolazi u trenutku kada Diddy služi zatvorsku kaznu, posebnu težinu ima i izjava kako Diddyja smatra svojim mentorom od kojeg se može puno naučiti.

"Poštujem njegovo ime jer sam shvatio da ono što sam naučio kroz posao dolazi zahvaljujući nevjerovatnim stvarima koje sam uspio postići i načinu na koji sam se pozicionirao kao biznismen," rekao je Usher.

Podsjetimo, Usher se u medijima našao i prije par dana kada je procurila priča kako se potukao s Justinom Bieberom na zabavi nakon dodjele Oscara. Tučnjava se navodno odvila pod budnim okom organizatora zabave, Jay-Zja i Beyonce.

POGLEDAJTE VIDEO: Ivan iz Zagreba točio gorivo u dva auta - Tako ću definitivno uštedjeti