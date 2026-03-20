Žestoki obračun Justina Biebera i Ushera: Potukli su se na tulumu kod Beyonce i Jay-Z-ja

Na dodjelu Oscara gledamo kao na jedan od najglamuroznijih događaja u Hollywoodu, no kada se kamere ugase - situacija postaje sasvim drugačija...

Kako prenosi američki TMZ, nakon dodjele Oscara mnoge su zvijezde otišle na zabavu koju su organizirali Jay-Z i Beyonce, glazbenici koji su od glazbe napravili vrlo uspješan biznis. Međutim, zabava nije bila tako glamurozna kao svečanost dodjele Oscara te sada svi pričaju o svađi Ushera i Justina Biebera.

Popularni su se glazbenici tako žestoko posvađali da neki tvrde da je sve završilo fizičkim obračunom "šakama".

Premda je razlog svađe još uvijek nepoznat, TMZ piše kako je 47-godišnji Usher prišao 32-godišnjem Bieberu na zabavi, i to vrlo ljutito.

I dok neki tvrde da je sve izgledalo vrlo ružno, drugi tvrde da nije bilo fizičkog kontakta između glazbenika unatoč žestokom sukobu.

Što se stvarno događalo vjerojatno zna mnoštvo velikih zvijezda koje su prisustvovale zabavi, uključujući Bieberovu suprugu Hailey Bieber te zvijezde poput Teyana Taylor i Timotheeja Chalameta, Kylie Jenner, Michaela B. Jordana, Taylor Swift i zaručnika Travisa Kelcea.

Vrijedi podsjetiti kako su Usher i Justin Bieber prijatelji još od 2008. godine kada su zajedno gradili karijeru mladog Kanađanina koji je tada bio na žačetku karijere. Naime, Usher je pomogao tada nepoznatom Bieberu da potpiše zajednički ugovor s menadžerom talenata Scooterom Braunom.

