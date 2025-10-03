Diddy osuđen na 4 godine zatvora, jecao na sudu: 'Mama, bolje si me odgojila'

Muzički mogul i reper Sean Combs Diddy (55), poznatiji kao P. Diddy, osuđen je na četiri godine i dva mjeseca zatvora po dvije točke optužnice zbog seksualnog iskorištavanja. S obzirom da mu se u kaznu uračunava vrijeme provedeno u zatvoru, ostat će iza rešetaka još točno tri godine, piše Metro.co.uk.

Tužiteljstvo je tražilo 11 godina.

Sudac mu je izrekao i kaznu od milijun dolara što je maksimalna kazna.

Prije izricanja presude, Combs se ispričao svojim bivšim djevojkama, prijateljima i obitelji, nazvavši svoje ponašanje "odvratnim, sramotnim i bolesnim". Rekao je da njegova djeca "zaslužuju bolje" i da je kao sin iznevjerio svoju majku.

"Bolje si me odgojila", rekao je plačući.

Ranije tijekom postupka izricanja presude, pomoćnica američkog državnog tužitelja Christy Slavik rekla je da je Combsovo "poštovanje zakona samo prazno obećanje".

'Vrhunac oholosti'

Slavik je rekla da je Combs već zakazao govore već za sljedeći tjedan, očekujući puštanje iz zatvora.

"To je vrhunac oholosti", rekla je tužiteljica.

Combs je nadalje rekao da ga je suđenje ponizilo, ostavivši ga "slomljenog do srži“.

"Mrzim sebe upravo sada. Ogoljen sam ni za što. Stvarno, istinski mi je žao zbog svega, bez obzira na to što govore.“

Reper je optužen je za vođenje operacije trgovine ljudima u svrhu seksualne eksploatacije i osuđen je po dvije točke optužnice za prijevoz u svrhu prostitucije svoje bivše djevojke, pjevačice Cassie Venture, i još jedne žene, poznate kao Jane, koja je svjedočila na suđenju.

U srpnju je oslobođen najozbiljnije optužbe za reketiranje, kao i dvije optužbe za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije u vezi s Venturom i Jane.

Glazbeni mogul porekao je sve optužbe protiv sebe.

POGLEDAJTE VIDEO: U javnost procurila snimka u kojoj P Diddy zlostavlja djevojku: 'Bio sam sj***n. Tražio sam Boga milost. Žao mi je'