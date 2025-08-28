Sud odbacio tužbu protiv Diddyja za seksualno zlostavljanje i drogiranje 23-godišnjaka

Sud u New Yorku odbacio je građansku tužbu protiv pjevača Seana "Diddyja" Combsa (55), kojom ga je muškarac John Doe optužio za seksualni napad iz 2015. godine. Tvrdio je da ga je Diddy drogirao i zlostavljao u noćnom klubu u Los Angelesu dok je bio 23-godišnji glazbenik u usponu.

Uz to, naveo je da mu je Combs prijetio da će mu uništiti karijeru ako progovori o događajima koji su se navodno dogodili.

Međutim, sutkinja je odbacila slučaj zbog isteka roka za podnošenje tužbe.

Iako je zakon 2019. godine produljio zastaru na 20 godina, on se ne primjenjuje retroaktivno, pa se originalni rok od pet godina morao poštovati. Time su, u ovom slučaju, odbačene i optužbe protiv Combsovih kompanija, Bad Boy Entertainment i Combs Enterprises.

Iako je ova tužba završena u njegovu korist, Diddy se i dalje suočava s brojnim drugim parnicama, a kazneni postupak protiv njega još je u tijeku.

