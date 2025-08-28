Tko je zapravo Kalina, bugarska princeza neobičnog izgleda?

Princeza Kalina od Bugarske, rođena 19. siječnja 1972. u Madridu, jedina je kći bivšeg, a i posljednjeg bugarskog cara Simeona II. i kraljice Margarete. Školovala se u Madridu i Londonu, gdje je završila povijest umjetnosti, a još je od mladosti slovila za najneobičniju i najdrskiju predstavnicu europskih kraljevskih obitelji, poznatu po hrabrim modnim eksperimentima i osebujnom stilu.

U listopadu 2002. godine udala se za španjolskog moreplovca i UNESCO-va ambasadora dobre volje Kitína Muñoza, a pet godina kasnije u Sofiji je rodila sina Simeona-Hassana, prvoga člana bugarske kraljevske obitelji rođenog u domovini nakon gotovo sedam desetljeća. Ime mu odaje počast i djedu Simeonu II. i marokanskom kralju Hasanu II., bliskom obiteljskom prijatelju. Kalina je svojedobno otkrila kako njezin sin govori čak pet jezika, odnosno bugarski, engleski, španjolski, arapski i francuski.

Nakon što je godinama izbivala iz javnosti, princeza je u svibnju 2024. privukla veliku pozornost kada se pojavila na državnoj ceremoniji u Sofiji, posvećenoj prijenosu posmrtnih ostataka cara Ferdinanda I. U središtu medijskoga interesa našla se zbog atletske, izrazito mišićave građe, što je sama objasnila kao rezultat svakodnevnih treninga i zdravog načina života. Tada je naglasila da joj je sport način da ostane i fizički i psihički uravnotežena te da se "ne osjeća dobro" kada svakodnevno ne trenira.

Deformacija nosa

Ono što javnost često pita jest "što joj je s nosom". Iako se dugo nagađalo o plastičnim operacijama, istina je daleko od estetskoga hira. Krajem 1999. godine princeza je tijekom stomatološkog zahvata doživjela tešku komplikaciju – perforaciju kosti koja je izazvala opasnu infekciju. Tijekom jedne pomorske ekspedicije infekcija se naglo pogoršala i djelomično zahvatila i oko, pa je uslijedila hitna operacija čiji je primarni cilj bio spasiti joj vid i zdravlje.

Intervencija je ostavila trajne posljedice na obliku nosa, no princeza i njezin suprug jasno su istaknuli da se ne radi o estetskim zahvatima, nego o borbi za život. Sama Kalina nerado govori o tom razdoblju jer, kako kaže, ne voli da se njezina osobna trauma svodi na puko ogovaranje i neukusne šale.

Danas živi na relaciji između Bugarske i Španjolske, najčešće na svom imanju na bugarskoj planini Rila, gdje se posvećuje jahanju, trčanju i skijanju.

