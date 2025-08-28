Bivšeg ostavila na Instagramu, a sada ponovno ljubi: Zaručili se French Montana i princeza Dubaija

Američki reper French Montana (40) zaprosio je princezu Dubaija, Sheikhu Mahru Mohammed Rashed Al Maktoum (31), što je potvrdio njegov glasnogovornik za TMZ. Zaruke su se dogodile još u lipnju u Parizu, tijekom Tjedna mode, nakon što je Montana nosio reviju brenda 3.Paradis Ready to Wear za proljeće/ljeto 2026.

Veza između repera i princeze počela je interesirati javnost još u listopadu prošle godine, kada je Sheikha Mahra podijelila njihove zajedničke fotografije na kojima mu pokazuje ljepote Dubaija.

Iako su isprva šutjeli o tome u kakvom su točno odnosu, ovog ljeta su službeno potvrdili kako su zajedno.

Princeza Mahra kći je šeika Mohammeda bin Rashida Al Maktouma, vladara Dubaija. Prije Montane bila je udana za šeika Mana Al Maktouma, a njihov brak, sklopljen u srpnju 2024., brzo je završio. Princeza je razvod javno objavila na Instagramu. Napisala je poruku bivšem mužu, u kojoj mu je poručila da ga napušta jer je "zauzet drugima". Nakon toga, Mahra je pokrenula vlastiti parfem naziva Divorce, to jest Razvod.

POGLEDAJTE VIDEO: Načelnik Brod Moravice: 'Taylor i Travis su dobrodošli, mogu birati i selo koje hoće'