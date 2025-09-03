Ana Ivanović objavila fotografiju s majkom, kao da je njezina kopija: 'Ljepotice naše'

Proslavljena srpska tenisačica Ana Ivanović (37) je osim po sportskim uspjesima, poznata i po nepogrešivom stilu odijevanja i zavidnoj figuri, a nakon što je na Instagramu objavila zajedničku fotografiju s majkom, odvjetnicom Draganom Ivanović jasno je i od koga je sve to naslijedila. Ana Ivanović je zajedničku fotografiju objavila povodom majčina rođendana.

''Sretan rođendan najdivnijoj i najinspirativnijoj ženi na ovom svijetu. Puno te volim!'', napisala je.

Ispod objave se nižu brojni pozitivni komentari. I dok su se mnogi pridružili čestitkama povodom rođendana majke Ane Ivanović, drugi su komentirali kako su majka i kći prave dame, kao i da jako vole nekadašnju prvu tenisačica svijeta.

''Volim ovu kulturnu, divnu Anu", "Dame", "Ljepotice naše", pišu im.

Podsjetimo, u posljednje vrijeme Ana je ponovno u centru pažnje zbog razvoda od njemačkog nogometaša Bastiana Schweinsteinera. Iako su oboje nastojali ostati daleko od medijske pažnje, srpski mediji su nedavno prenijeli da se Schweinsteiger nakon razvoda preselio na Mallorcu, gdje s novom partnericom uživa u luksuznoj vili na obali mora.

