Završilo suđenje reperici Cardi B: Oslobođena optužbi za napad na zaštitarku

Reperica Cardi B (32) oslobođena je optužbi za nanošenje tjelesnih ozljeda u srijedu u Kaliforniji, izbjegavši ​​isplatu milijuna dolara odštete.

Porota je jednoglasno oslobodila 32-godišnju umjetnicu nakon što je porekla tvrdnje da je fizički napala zaštitarku 2018. godine, izvijestila je u utorak televizijska kuća Court TV.

Slučaj se odnosio na incident u Beverly Hillsu kad je Cardi B, tada trudna s prvim djetetom, posjetila liječničku ordinaciju.

Radnica je tvrdila da je dobitnica Grammyja pljunula na nju i ogrebala joj lice, objasnivši da ju je sukob traumatizirao i koštao posla. Radnica je tražila milijune odštete.

Foto: Profimedia

Cardi B, pravog imena Belcalis Almanzar, svjedočila je da nikad nije dodirnula ženu, inzistirajući da je svađa bila samo verbalna.

Rekla je da se osjećala uznemireno kad ju je zaposlenica pokušala snimiti telefonom. Cardi B je tada bila u braku s reperom Offsetom.

Reperica se i ranije suočavala s pravnim problemima. Prije tri godine priznala je krivnju za nanošenje tjelesnih ozljeda i nemarno ugrožavanje nakon tučnjave s dva barmena u njujorškom striptiz klubu.

Određeno joj je 15 dana društveno korisnog rada.

Samo godinu dana kasnije, 2023. godine, policija ju je istraživala zbog bacanja mikrofona u publiku nakon što je poprskana pićem tijekom koncerta u Las Vegasu. Taj je slučaj odbačen zbog nedostatka dokaza.

