'Tvoja duša ne čuje' stigla na RTL: Evo tko je turska ljepotica koja je očarala publiku

Na platformu Voyo ovog je ponedjeljka stigla nova turska serija 'Tvoja duša ne čuje', u kojoj glavnu žensku ulogu tumači Burcu Özberk (35).

Burcu je već godinama jedna od najtraženijih glumica u svijetu turskih serija, a fanove je osvojila karizmom i talentom.

Rođena je 1989. u Eskiehiru, a ljubav prema umjetnosti otkrila je još u djetinjstvu kroz glazbu i sviranje violine. Ipak, odlučila se za glumu i diplomirala kazalište na Hacettepe University State Conservatoryju. Prvi put smo je mogli vidjeti u povijesnoj seriji 'Sulejman Veličanstveni' 2013. godine, gdje je utjelovila Huricihan Sultan. Popularnost joj je porasla 2015. godine u seriji 'Djevojke sunca', a osim nje i serije 'Tvoja duša ne čuje', na Voyu je dostupna i u 'Ljubavnoj zamci'.

Burcu je osvojila i brojne nominacije i nagrade, uključujući Zlatni leptir i nagrade International Izmir Film Festivala. Glumica živi i radi u Istanbulu i ponosna je na svoju vjeru; njezino ime na arapskom znači “žena s ugodnim mirisom”. Privatni život drži daleko od očiju javnosti, a njezin Instagram profil prati gotovo 11 milijuna ljudi.

Nova serija 'Tvoja duša ne čuje' napeta je i uzbudljiva priča o ljubavi, izdaji i intrigama. Glavni lik, Onur Karasu, agent tajne službe, zaljubljuje se u sestru moćnog vlasnika turske kompanije za nakit kako bi došao do dokumenata koji povezuju njenog brata s kriminalnom organizacijom. Plan postaje kompliciran kad se u priču uključuje Ece, koju glumi Burcu – prijateljica sestri glavnog lika – što stvara napet sukob i neočekivane saveze.

Ako tražite novu seriju koja donosi akciju, romantiku i intrige, 'Tvoja duša ne čuje' pravo je ljetno osvježenje i dostupna je ekskluzivno na Voyo.

