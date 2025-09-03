DANI PIVA U KARLOVCU /

Atraktivne cure plijenile pažnju na Plavom orkestru: Pogledajte tko je sve bio u prvom redu

Foto: Ka Portal
Koncert Plavog orkestra jučer je zatvorio 38. Dane piva Karlovac u nezaboravnom ozračju. Publika je uživala u najvećim hitovima, a Karlovačko je još jednom počastilo posjetitelje besplatnim pivom, čime je festival završio u savršenom raspoloženju.

Od 18 do 20 sati Karlovačko je častilo posjetitelje besplatnim pivom, a veliko finale obilježio je nastup Plavog orkestra na glavnoj pozornici.

Donosimo fotogaleriju s jučerašnjeg koncerta koji je obilježio završnicu Dana piva. Publika je bila sjajna, a posebno su se istaknule mlade Karlovčanke koje su unijele dodatnu čar u spektakularnu atmosferu.

3.9.2025.
9:57
Hot.hr
Ka Portal
Dani PivaKarlovacPlavi Orkestar
