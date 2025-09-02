Prirodna ljepotica kakvu rijetko viđamo: Domaća glumica osvojila Međimurje u ležernom izdanju

Brojni su Međimurci iskoristili ugodno nedjeljno popodne za šetnju Marinom Prelog u blizini Čakovca, pritom uživajući u festivalu balona na vrući zrak. Na šetnici su se mogle vidjeti sve generacije, od djece koja su provela vrijeme u igri do umirovljenika koji su uživali u prizorima na nebu.

Među prolaznicima mogle su se uočiti i brojne dame koje su oduševile jednostavnušću i prirodnom ljepotom, a među njima pronašla se i domaća glumica Sementa Rajhard. Zavirite u galeriju i pogledajte koga je she uhvatio fotoreporter portala eMedjimurje.net.hr!

POGLEDAJTE VIDEO: Prazne plaže, pusti novčanici, a turisti su pocrnili: 'Bilo im je skupo pa su ležali na plaži'