Vaso i Croata se potukli u bazenu: Pogledajte sukob koji je zapalio regionalnu MMA scenu

Rivalstvo Vase "Psihopata" Bakočevića i Francisca "Croate" Barrija jedno je od najpoznatijih na regionalnoj MMA sceni. Dan prije njihovog prvog meča, 11. rujna 2021., službeno vaganje za FNC Armagedon 2 u Šibeniku pretvorilo se u pravi fizički sukob.

Nakon što su prošli vagu, Vaso je skočio u bazen, a za njim i "Croata". Umjesto smirivanja tenzija, Barrio ga je povukao natrag u vodu i nastao je kaos: naguravanje, hrvanje i verbalne uvrede pred medijima i ostalim borcima. Brza intervencija zaštitara spriječila je ozbiljniju eskalaciju.

Incident je poslužio kao neplanirana uvertira za prvi službeni meč, u kojem je Barrio slavio gušenjem nakon što je Bakočević zadobio tešku ozljedu kvadricepsa. Sukob u bazenu ostao je upamćen kao trenutak kad je granica između promocije i stvarnog animoziteta potpuno izbrisana.

