Krasotica zelenih očiju skoro postala učiteljica: Danas glumica, a frajere redom baca na koljena

Turska glumica Cemre Baysel (26) trenutno je u središtu medijske pažnje zbog glavne uloge u hit seriji ''Leyla'' koja je turska adaptacija poznate brazilske serije Avenida Brasil. U seriji tumači lik djevojke koja nakon teškog djetinjstva nastoji pronaći svoje mjesto u svijetu i izboriti se za pravdu, a bilježi visoku gledanosti. Upravo zbog serije glumicu prati sve veći broj obožavatelja na društvenim mrežama, dok na Instagramu ima više od pet milijuna pratitelja.

Zavodnica zelenih očiju rođena je 5. veljače 1999. godine u Izmiru gdje je završila osnovno i srednje obrazovanje, a potom upisala studij nastavničke likovne umjetnosti na Sveučilištu Ege, no vrlo rano je donijela odluku da će se posvetiti glumi te se pojavila na televiziji 2014. godine u seriji Yeşil Deniz, što je bio početak njezina glumačkog puta.