Nekadašnja mršavica danas je debeljuca: Bondovu ženu ne štede s uvredama, a on je i dalje voli

Supruga slavnog glumca Piercea Brosnana (72), novinarka i glumica Keely Shaye Brosnan (62), tijekom 1980-ih i 1990-ih godina gradila je vlastitu karijeru na američkoj televiziji i u filmskoj industriji, no njezin privatni život i ljubavna priča s holivudskim glumcem ubrzo su postali jednako zanimljivi javnosti kao i projekti na kojima je radila, pa se kroz galeriju fotografija može vidjeti kako je izgledala u mlađim danima kada su ona i Brosnan bili jedan od najpraćenijih parova na crvenim tepisima. Keely Shaye Smith započela je profesionalni put kao reporterka, a njezina prisutnost na ekranu dovela ju je do angažmana u popularnim emisijama i manjih glumačkih uloga, a upravo u to vrijeme upoznala je Piercea Brosnana koji je već bio poznati glumac, što je njihovu vezu odmah smjestilo u središte interesa javnosti.

Veza Keely Shaye Smith i Piercea Brosnana započela je 1994. godine, a nakon sedam godina zajedničkog života par se vjenčao 2001. godine u Irskoj. Zajedno su dobili sinove Dylana (28) i Parisa (24), dok Brosnan iz prvog braka ima još dvoje djece, Seana (41) i Christophera (52). Tijekom godina, izgled Keely Shaye Smith postala je redovita tema u medijima i na društvenim mrežama gdje se uspoređuju fotografije iz ranijih godina na kojima je znatno mršavija s novijim fotografijama. Zavirite u galeriju i pogledajte kako se mijenjala kroz godine.