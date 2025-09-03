Pamtite li ovaj pribor? Nekoć je odlazak u školu bez njega bio nezamisliv i baš budi lijepa sjećanja

U ponedjeljak, 8. rujna, učenici ponovno sjedaju u školske klupe. Dok se mnogi s nostalgijom opraštaju od dugih ljetnih praznika, oni koji su školu pohađali 80-ih rado bi se vratili u ta bezbrižna vremena. Upravo njima, zahvaljujući Instagram stranici Retroteka, pružena je prilika da ponovno ožive uspomene i sjećanja na školske dane koji bude posebnu dozu nostalgije. Donosimo vam školske predmete koji su obilježili gotovo svaku klupu i bez kojih se školski dani nisu mogli zamisliti.