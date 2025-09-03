Prvo oglašavanje Rubenove ljubavnice nakon šuškanja o prekidu: Objavila značajnu fotografiju

Već neko vrijeme šuška se kako belgijski sportski novinar Ruben Van Gucht (38), hrvatskoj javnosti poznat kao suprug atletičarke Blanke Vlašić (41), više ne ljubi belgijsku spisateljicu Charlotte Van Looy. Da se nešto čudno događa primijetili su fanovi kada je Charlotte otpratila slavnog Belgijanca na Instagramu. Također, u opisu njenog profila više ne stoji slovo "R" te pored njega žuto srce.

Sada se književnica obratila svojim pratiteljima i objavila fotografiju na kojoj leži na kauču u društvu tri psa. ''Osobni prostor: 12 bodova'', napisala je.

Foto: Instagram

Podsjetimo, javnost je iznenadilo kada je Ruben otkrio da je u otvorenom braku s Blankom. U emisiji "Het Huis" je naglasio kako je njihov dogovor temeljen na iskrenosti i povjerenju. Iako nije pričao o detaljima, mjesecima je objavljivao fotografije s Charlotte.

Foto: Profimedia

Zatim je Charlotte početkom godine šokirala obožavatelje na Instagramu kada je ispod objave otkrila da je s Rubenom u ljubavnom odnosu šest godina, a da dijele isti dom već četiri. Također redovito je dijelila fotografije na kojima pozira s belgijskim novinarom, prateći njegovu karijeru, a sudeći po fotografijama, imaju i zajedničko društvo.

POGLEDAJTE VIDEO: Razgovarali smo s Blankom Vlašić na mimohodu