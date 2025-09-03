Ovo su svi estetski zahvati i operacije kćeri Harisa Džinovića: Otac je ne podržava u tome

Kći pjevača Harisa Džinovića i modne kreatorice Meline Galić, Đina (20), ponovno je izazvala pažnju javnosti nakon što se na društvenim mrežama pohvalila novim poprsjem. Kako pišu srpski mediji, na estetsku operaciju odvela ju je upravo majka, koja joj od početka pruža podršku u svim korekcijama.

Prema navodima izvora za Informer.rs, Đinini zahvati započeli su još dok je bila maloljetna.

"Đinu je majka vodila i da ubrizgava hijaluron u usta još dok je bila maloljetna. Nakon toga je modificirala bradu jer je htjela da joj bude oštrija, a kada je napunila 18 godina, prvo je operirala nos, a odmah nakon toga i grudi", rekao je izvor.

I dok Melina ne skriva da podupire kćerine odluke, Haris Džinović je navodno protiv njezinih estetskih zahvata.

"Đinu ne zanima što je otac ne podržava. Često se svađaju zbog toga, ali ona uvijek napravi po svom. On smatra da je prirodno lijepa i da joj ne treba ništa umjetno, ali ona misli drukčije i kronično je nezadovoljna", dodao je izvor.

Navodno je najnoviji zahvat, ugradnju 300 kubika silikona u grudi, Đina skrivala od oca čak dva mjeseca, dok je Melina sve znala i čak platila operaciju. Prema istom izvoru, mlada influencerica već ima u planu nove korekcije: "Rekla je da planira izvaditi i salo s trbuha, ali će ta operacija sačekati do sljedeće godine, pred ljeto".

