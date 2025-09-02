Petra Meštrić o svom strahu: 'Trebalo mi je pola života da odjenem kupaći kostim'

Liječnica sa zagrebačkom adresom i influencerica Petra Meštrić širu popularnost stekla je sudjelovanjem u RTL-ovom showu ''Brak na prvu'' čije su propuštene epizode dostupne na platformi Voyo, a u već neko vrijeme s pratiteljima dijeli fotografije na kojima je vidljiva njezina fizička transformacija. I dok danas u kupaćem kostimu izgleda samouvjereno u objavi na Instagramu priznala da je to nije uvijek bio slučaj.

"Zvuči smiješno, ali trebalo mi je pola života da se usudim odjenuti običan kupaći kostim. Prošle godine i ove godine prvi put sam obukla 'normalne' kupaće, čak i manji dvodijelni. A godinama prije toga skrivala sam se iza gaćica visokog struka, jednodijelnih kupaćih kostima i još preko svega stavljala pareo... Bilo je to zato što sam nakupila kilograme. Ali još više zato što sam se uvijek voljela fotografirati i snimati, a u glavi mi je bilo: 'Što će drugi reći ako me vide u mini kupaćem?'"

Podsjetimo i da su Petru Meštrić u ''Braku na prvu'' spojili Darijem Crnkovićem. Nakon emisije su nastavili održavati prijateljske odnose, a trenutno su oboje u ozbiljnim vezama. Dario je potom odlučio prijaviti se u RTL-ov show Farma, gdje je uspješno došao do finala.

