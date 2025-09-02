Evo s kim je: Marko Perković Thompson uhvaćen u vožnji brodom s ekipom

Pjevač Marko Perković Thompson (58) trenutno odmara nakon odrađenih koncerata u Zagrebu i Sinju. Na njegovom službenom Facebook profilu objavljena je fotografija na kojoj Thompson uživa s ekipom iz benda, pokazujući kako provode zasluženi odmor.

"Zasluženi godišnji s najboljom ekipom na svitu", stoji u objavi, koju je prenio član benda Ante Jurinović. Thompson i ekipa na fotografiji uživaju u vožnji brodom, iako lokacija nije otkrivena.

Obožavatelji su se odmah oglasili u komentarima: “Zavidim vam pomalo”, “Odmarajte i skupite energiju za novi koncert”, “Zaslužili ste odmor”. Mnogi su komentirali i da sada očekaju treći koncert njihovog najdražeg im pjevača.

POGLEDAJTE VIDEO: Karigadora, ispod Brtonigle poplava